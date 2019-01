El Frente Sindical (FS), junto a las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, cumplieron la primera marcha de antorchas y velas contra el tarifazo, que se replicarán en el Interior las próximas semanas. Adhesión de intendentes justicialistas, participación de dirigentes políticos de fuerzas diversas y hasta en el propio acto de sectores de izquierda conformaron un reclamo global. La adhesión de los movimientos sociales, que también reivindicaron el 21F como punto de partida, coronaron un reclamo que continuará en formato federal.

"Seguro que el Gobierno va a decir que esta manifestación es política, electoral o lo que sea. Será la idea de Durán Barba. Les digo que le pregunten a la gente que vino acá y no puede pagar las facturas de gas, luz y agua", resumió Pablo Moyano ante la prensa luego de entonar el Himno Nacional en la zona de Congreso. En la declaración conjunta de las organizaciones convocantes se apuntó a que la política del Ejecutivo sumada a la liberación del precio de los combustilbes revelan la "determinación tomada para favorecer a las empresas vinculadas a la oferta de servicios públicos". "Mientras tanto los hogares de los cesanteados, jubilados, es decir los que viven de su trabajo, no del ajeno, tienen que elegir entre un plato de comida o pagar la luz", sostiene el escrito. Hubo mención para ex funcionarios y actuales integrantes del Gabinete como Luis Caputo, Juan José Aranguren y Nicolás Dujovne, entre otros. El detalle de los incrementos que redundarán en transportes y servicios públicos también formó parte del comunicado que se entregó a la prensa.

En el reclamo hubo consensos básicos con foco en el incremento de los servicios públicos como uno de los tópicos más agresivos de la política económica del Gobierno. Allí también se enumeraron la reforma laboral, la pérdida de puestos de trabajo, recesión, inflación y pérdida de poder adquisitivo como complementarios de una agenda que, a esta altura, el sindicalismo enrolado en el FS, las CTA y los movimientos sociales reitera de memoria. Fernando Espinoza, ex intedente de La Matanza y actual diputado, sostuvo que "los trabajadores se convocan para decirle no al tarifazo, mientras que los funcionarios del Ejecutivo Nacional descansa en el exterior del país, esa sola actitud resumen los años que el oficialismo lleva en el poder". Desde la izquierda el diputado Nicolás Del Caño resaltó el reclamo popular pero hizo foco en cuanto a que el movimiento obrero peronista "debería definir un paro general contra la política de hambre que el FMI activó en este país desde hace tiempo con la venia de Cambiemos".

En la recorrida por la zona de Congreso se pudo apreciar a jubilados, vecinos y militantes políticos que dejaban su reflexión a la prensa. Una mujer que aseguró percibir la jubilación mínima detalló "pago cuatro veces el valor de lo que pagaba hace poco tiempo sólo en electricidad. Entonces tuve que suspender la cena, apenas me arreglo con un café por las noches".