Contra desmentidas oficiales de esta misma semana, el Poder Ejecutivo analiza otorgar un bono de $4.000 para los beneficiarios de programas sociales, y el anunció tendrá lugar la semana que viene. Los distintos líderes sociales, confiados en la gestión de Cambiemos, creen que "sería un paliativo, pero no una solución de fondo". El plus no alcanzaría para quienes poseen la Asignación Universal por Hijo. Diciembre de 2001 es un espejo en el cual ningún gobierno quiere reflejarse. "Lo estamos evaluando", confiaron a BAE Negocios y diario Crónica desde el Gobierno. En la vereda de las organizaciones sociales refrendan: "Ya mantuvimos reuniones con el Gabinete y nos confirmaron que pagarán el bono de fin de año".

Juan Carlos Alderete ( CCC) entiende que el plus sería un "paliativo" y estimó que el pago adicional será de $4.000. "Estamos tejiendo acuerdos con intendentes y gobernadores", señaló. En horas más habrá otra mesa de diálogo, con dirigentes sociales, sindicales, empresarios, referentes de las pymes, políticos y la Iglesia.

Daniel Menendez ( Barrios de Pie) sentenció que "no es un rumor: el bono ya está aprobado" y alcanzará a unas 400.000 personas. Este mes aumentó a $6.000 el salario complementario. En cuanto a la AUH el Gobierno había oficializado en junio una suba extraordinaria de $1.050 para diciembre.

Pero a pesar de la suba, los movimientos sociales pretenden otro incremento en virtud de la devaluación e inflación del 2018. "Espero que tengamos un diciembre tranquilo", subrayó Estaban "Gringo" Castro (Ctep).

Ayer por la mañana, tras un llamado desde el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Barrios de Pie -la fracción liderada por Silvia Saravia- y el Polo Obrero levantaron el acampe sobre la 9 de Julio, decisión que se replicó en varias provincias bajo el lema "Por una Navidad sin hambre, contra el ajuste y por trabajo genuino".