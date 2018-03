La causa por el presunto direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas en favor del empresario detenido Lázaro Báez será tratada en un juicio oral junto con otra en la que el empresario detenido está acusado por lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

Así lo decidió el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que declaró hoy que la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública es “conexa” con la de lavado de dinero, y la envió al TOF 9 para que sean juzgadas juntas en un megajuicio, al que podrían sumarse más expedientes en los que se encuentran procesados Lázaro Báez y la ex presidenta Cristina Kirchner.

Con esta decisión -que aún puede ser apelada por alguna de las partes- se unificarían en juicio oral dos causas en la que se encuentra procesado Báez, aunque sólo en una de ellas (la del direccionamiento de la obra pública) también está procesada la ex mandataria.

"Corresponde que sea el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 quien concentre y unifique la tramitación de ambos procesos, pues la imputación que pesa sobre Lázaro Antonio Báez (en la causa del lavado) resulta más grave que la efectuada en estas actuaciones”, sostuvieron los jueces del TOF 2 en su fallo.

Los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara y Jorge Gorini, entendieron que ambas causas deben ventilarse juntas en el TOF 9 que ya había sido designado para llevar a cabo el juicio oral y público por la causa de lavado de dinero contra Báez que prevé penas más duras.

El Tribunal Oral Federal 9 -el último en conformarse, durante el gobierno de Cambiemos- está integrado por los jueces Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra y tendrá a su cargo, además, la causa contra la ex presidenta por el supuesto encubrimiento de los ciudadanos iraníes acusados por el atentado contra la AMIA.

La causa por lavado de dinero la instruyó el juez federal Sebastián Casanello, quien procesó a Báez y sus hijos

Casanello aún no decidió qué hará con la ex presidenta, imputada por el fiscal Guillermo Marijuan, quien también solicitó su indagatoria.

En esa causa, a Báez se lo investiga por las maniobras realizadas a través de la financiera SGI -conocida también como “La Rosadita‘- con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, que habrían sido logradas a través de facturas truchas que simularon gastos en los contratos de obra pública de las empresas de Báez con el Estado nacional.

En el mismo juicio serán juzgados Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública, entre otros.

Para declarar la conexidad de las causas, el TOF 2 se valió de los consejos de la Cámara Federal porteña, que ya había sostenido que debía considerarse “la mejor oportunidad para una eventual acumulación” que evite demoras o entorpecimiento en el avance y progresión de los distintos procesos.

"Reconocida como está la relación de todos estos hechos de corrupción estatal, investigados en expedientes de gran envergadura, la meta es optimizar los recursos y lograr investigaciones rápidas, coordinadas y sistematizadas”, había dicho la Cámara.

La causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública fue elevada a juicio oral por el juez Julián Ercolini, hace una semana, en una resolución en la que sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita y que “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional”.

La actual senadora nacional será juzgada en esta investigación junto a los detenidos Julio De Vido (ex ministro de Planificación y aún diputado nacional), José López (ex secretario de Obra Pública); Carlos Kirchner (primo del ex presidente Néstor Kirchner) y Báez, entre otros.

A esas dos causas podrían sumarse los expedientes de las causas Hotesur y Los Sauces, una vez que sean elevada a juicio oral y público.