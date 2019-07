El Frente de Izquierda Unidad denunció hoy que todavía hay miles de jóvenes que están habilitados para votar en las próximas elecciones, pero que todavía no figuran en el Padrón Electoral.

El candidato a presidente de este espacio, Nicolás Del Caño, se presentó este lunes en la Agencia de Acceso a la Información Pública para informar de esta irregularidad.

Lo hizo junto a la abogada Myriam Bregman, que encabeza la lista de este frente a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con lo que precisaron ambos dirigentes, hay cerca de 140.000 menores de 18 años que cumplen con los requisitos para participar de los comicios, pero que aún no figuran en la lista de votantes.

La coalición de izquierda ya había conseguido un amparo ante la Cámara Nacional Electoral por este tema en mayo pasado, cuando la cifra era de 400 mil personas que estaban en esta situación.

A partir de ese momento, la Justicia ordenó corregir el error, pero según Del Caño todavía queda un gran número de adolescentes que no pueden acceder al Padrón, por lo que le solicitó datos a la Agencia de Acceso a la Información Pública.

"Encima pretenden echarles la culpa a ellos por no haber renovado el DNI. Es responsabilidad del Gobierno empadronar a los electores, no de los jóvenes. Esto no se trata de una casualidad, sino de una política para dejar afuera de los comicios a uno de los sectores que menos afinidad tiene con el Gobierno", acusó el candidato a presidente.

Por su parte, Bregman explicó que hicieron este nuevo reclamo para que el Poder Ejecutivo explique "por qué no se hicieron campañas informativas para que los menores de 18 años conozcan sobre su derecho a votar" y por qué no se tomaron medidas para incentivar que este grupo etario actualice su documento de identidad.