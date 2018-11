El coordinador de la organización Barrios de pie, Daniel Menéndez, advirtió que "el endurecimiento del aparato represivo no hace más que empeorar la situación".

Al tiempo que cuestionó un proyecto del Gobierno para endurecer penas a cortes de calles durante protestas, el dirigente advirtió que "hay un escenario de tristeza y bronca en la calle del acuerdo con el FMI en adelante", aunque evaluó que "no necesariamente va a derivar en algo conflictivo en diciembre".

"Yo creo que hay que buscar diálogo y no criminalizar la protesta. Pero ya estamos en campaña y se dice cualquier cosa", señaló Menéndez en declaraciones a la radio La990.

Por otra parte, destacó las aspiraciones del dirigente Juan Grabois en la política: "No estoy sorprendido con su incursión, me parece que tiene mucho para aportar aunque no comparta algunos criterios que tiene sobre Cristina".