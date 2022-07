La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, volvió a apuntar a la gestión del presidente Alberto Fernández y opinó que se encuentra dentro de “la lista de los más grandes mentirosos” lugar que ocupa junto con Mauricio Macri.

La militante política ya había mencionado al jefe de Estado hace unos días cuando criticó las decisiones económicas que estuvieron tomándose este último tiempo, ya que considera que “hace rato que el pueblo no puede comer, no solo carne, ni fideos pueden comer. Medio kilo de fideos cuesta 800 pesos”.

"No le hable más porque ya no le creemos", le dijo Hebe de Bonafini al jefe de Estado.

“El Presidente la verdad que es una vergüenza. Ya se la creyó, no lo va a votar nadie. Se la creyó de tal manera que en el velorio quiere ser el muerto. En todos lados quiere ser él. Hay un velorio, él quiere ser el muerto, y así en todos lados. Es terrible eso”, agregó de Bonafini.

Por el contrario, hablo muy bien de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se refirió a la relación que tienen: “Con Cristina nos queremos mucho. Además de militantes, somos amigas, tenemos una relación mucho más de lo que se ve”.

Nuevas críticas de Hebe de Bonafini al Presidente

Ahora, durante la marcha en Plaza de Mayo que se lleva a cabo todos los jueves, de Bonafini afirmó que “están pasando muchas cosas” que a ella le dan “vergüenza”. “Todo lo que dijeron que no iba a aumentar, aumenta y el Presidente mira para otro lado porque ya lo tiene decidido: son todos negocios con los yanquis”, sostuvo.

En ese sentido, Hebe se dirigió hacia el Alberto Fernández y lo cuestionó: “Señor Presidente, hasta ahora nunca ha ido a una villa o a un barrio a embarrarse. Y parece que no tiene pensado ir porque eso no da rédito. Señor Presidente, basta. No hable más porque ya no le creemos”.

“Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado, pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo”, sintetizó.