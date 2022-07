El exministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos, Hernán Lacunza, apuntó a las decisiones políticas y económicas del gobierno del Frente de Todos (FdT) al remarcar que "las prioridades están mal". Entre ellas, cuestionó el proyecto de Salario Básico Universal: "Lo impulsa la mitad del Gobierno sin explicar de dónde lo van a financiar".

En una nueva semana en donde la alta inflación continúa latente en el país y con un dólar blue que rompió la barrera de los $300, el exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri criticó a la ministra Silvina Batakis, quien este jueves mantendrá una reunión con el gabinete económico para analizar nuevas medidas: "La ministra anunció hace 10 días que no iba a haber más contrataciones de empleados del Estado, pero todos los días el Boletín Oficial contrata gente; es contraproducente".

Silvina Batakis y Juan Manzur.

El economista cuestionó el decreto del Gobierno para extender la moratoria previsional que vencía el próximo sábado hasta que el Congreso sancione una nueva ley, lo que para Lacunza se traduce como "más jubilados sin aportes", y explicó: "Las prioridades del Gobierno están mal. El déficit subió, por eso el blue está $317".

"Nada de lo que vaya a pasar es inexorable, pueden hacer cosas, se tienen que convencer, porque si no la credibilidad de la nueva ministra duró cuatro días". Aún así, reconoció que no todo "lo que pasa depende de la ministra":"Si decís que te diste cuenta que así no podes seguir y el gobernador te avisa que va a hacer viajes de egresados, le dan 60 mil millones de pesos a las obras sindicales para que estén contentas, extendés la moratoria previsional...".

"Me alarma un poco", admitió el economista. "Te pasaste dos años chamuyando que la emisión no genera inflación y que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, y en dos años te despertás y la inflación es 90% y nadie te da un préstamo, nadie te compra un bono. Los antecedentes no me ayudan a ser optimista", sostuvo.

"Tienen el ADN de ‘la culpa es del otro’, Macri, la pandemia, la guerra. Me alarma a qué nivel de temperatura van a reaccionar", advirtió, y ejemplificó: "Hace tres meses hicieron un acuerdo con el FMI, el 20 de marzo lo firmaron y el 31 lo incumplieron, 11 días después lo incumplieron después de 2 años de negociaciones. El blue subió un 50% en un mes, de 250 a 300 y pico y no se ve ninguna reacción".

Salario Básico Universal

En medio de la discusión por un Salario Básico Universal, que el Gobierno busca dar pero en una versión más "light", el economista criticó la postura del oficialismo. "Lo impulsa la mitad del Gobierno sin explicar de dónde lo van a financiar”, señaló el exministro de Hacienda.

En conclusión, Lacunza señaló cómo resolvería él si le tuviera que volver a tocar estar en el poder: "Mostraría cómo bajo el agujero fiscal para bajar la emisión y pongo un plan financiero del Banco Central para emitir menos pesos porque si no la inflación no va a parar. Alisar el terreno para que la gente se dedique a producir, exportar, contratar gente o vender acá, no que tenga que levantarse todas las mañanas a ver cuanto vale el blue".