A juicio de algunos abogados laboralistas no hay homologación automática de paritarias transcurrido un tiempo prudencial en relación al acuerdo que pactaron Camioneros y empresarios por fuera de la cartera laboral, más allá de que años atrás algunos sindicatos cerraban sus paritarias en encuentros externos y después lograban su visto bueno gubernamental sin escollos. "No hay homologación automática. Solo en el caso de acuerdos firmados o tengan vigencia este año en 2018", refrendó el abogado Luis Roa de la Agrupación de Laboralistas Norberto Centeno a BAE Negocios. A través de un decreto se había habilitado la "homologación exprés" para los acuerdos por incremento de sueldos. El letrado aclaró que respecto a convenios, sin injerencia de salarios, pasados los 30 días se considera homologado en forma tácita. Los abogados que asesoran a Camioneros refuerzan la validez de que el acuerdo salarial fue logrado en forma privada y no es objetable.