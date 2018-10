“Me preocupa la volatilidad del dólar" dijo hoy Horacio Rodríguez Larreta, aunque aseguró que desde el Gobierno tienen una "buena perspectiva que se estabilice".

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abrió hoy la séptima edición del evento #BAalMundo. Allí fue consultado sobre la volatilidad de la moneda estadounidense que, durante el 2018, pasó de casi 19 pesos a principio de año a pocos centavos de los 40 pesos hoy.

“Me preocupa (la volatilidad del dólar), sería un irresponsable si no me preocupase", explicó Rodríguez Larreta. Sin embargo, afirmó que desde el Gobierno tienen una "buena perspectiva de que esa volatilidad se estabilice".

En cuanto al impacto de la situación en Capital Federal, el jefe de gobierno sostuvo que "en términos del día a día, la realidad es que la Ciudad sigue en marcha". Aunque no pudo evitar explicar que "el humor de la gente que está condicionado, en este país más que en ningún otro, por la volatilidad en el tipo de cambio".

Rodríguez Larreta sobre las inversiones: "En Argentina tuvimos décadas de volatilidad y eso es lo que genera dudas”

Durante la jornada que reúne a empresarios, emprendedores y artistas, el hombre de Cambiemos dijo que el principal freno para que las inversiones no aumenten es "sin duda la inestabilidad macro, aunque no tanto por al volatilidad de corto plazo, si no por la historia de Argentina". "Tuvimos décadas de volatilidad, de idas y vueltas y eso es lo que genera dudas", concluyó Rodríguez Larreta.

Consultado sobre el estado de la construcción en CABA, el jefe de gobierno aseguró que "en la Ciudad la obra pública no se frenó. Todos los proyectos que hoy están en marcha tienen hasta el último peso previsto para financiarlos". En cuanto al sector privado, explicó que "los permisos de la construcción vienen muy arriba, se mantiene la actividad". Por último, Rodríguez Lareta cerró que "la contracara de la volatilidad es que el valor en dólares de la construcción bajo mucho".