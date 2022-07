El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó que haya organizaciones como “intermediarios” en el pago de los planes sociales, y remarcó la importancia de que el Estado gestione esa “responsabilidad”. En esa línea, el dirigente político subrayó: “Hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”.

El integrante de Juntos por el Cambio (JxC) llamó a sacar a esos intermediarios de los planes sociales y criticó: “No es razonable, no puede ser que los planes sociales, la ayuda a los que necesitan, la decida una organización social política que no es el Estado, que nadie los votó”.

Larreta afirmó que tiene el "coraje" para meter presos a quienes interfieren en la distribución de los planes sociales para los argentinos

Hace unos días, el mandatario porteño ya había señalado a las mismas organizaciones sociales por encargarse de esa gestión, que para él debería hacerla el Estado, y disparó: “Que hagan un partido, que se presenten a elecciones, y si ganan las elecciones, manejarán los planes sociales, pero desde el Estado”.

Aún así, Larreta reconoció no creer que ganen “ninguna elección”, pero que “lo que no está bien es que el Estado delegue en organizaciones que nadie votó. Algo tan sensible y tanta plata”.

Si bien el integrante de la oposición reconoció que “hay organizaciones que hacen un muy buen trabajo”, también apuntó a que “hay muchas otras” que operan como “intermediarios”.

“Otorgar un plan es una organización del Estado”, aseguró Larreta, y rechazó que los mismos sean usados de forma política. "Que vos puedas tener un control externo, me parece muy bien. Pero la responsabilidad es del Estado y eso es indelegable", reiteró.

“Hoy se le ha delegado la responsabilidad a organizaciones sociales que después usan el darte o no el plan para apretar a la gente para que vaya a las marchas”, criticó.

En conversación con Baby Etchecopar, el jefe de Gobierno porteño fue cuestionado sobre sí tenía “coraje” o no de llevar a la cárcel a las personas involucradas en el tema que actúan como intermediarias, a lo que respondió que sí ya que “hay que tener pelotas para defender las cosas importantes”.

Y agregó, volviendo a apuntar a la gestión de Alberto Fernández: “Como también hay que tener pelotas para enfrentar al Gobierno nacional cuando me cerró todas las escuelas de la Ciudad. Le dije que no y mantuve las escuelas abiertas cuando todo el país las tenía cerradas. Nos la bancamos y demostramos que se podían tener las escuelas abiertas y no hubo más contagios en la Ciudad”.