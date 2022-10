En Juntos por el Cambio no hay calma. El huracán en la previa de las elecciones de 2023 ya es constante. Facundo Manes sacudió a la coalición opositora, para subirse a la cima del ring. Ahora, quien no quiere perder pisada en esa carrera es Horacio Rodríguez Larreta, que esta mañana dejó un mensaje político entre líneas para el expresidente, Mauricio Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad presentó hoy la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40, que lo tendrá como anfitrión en 10 días, y en la conferencia de prensa ratificó su ambición presidencial y minimizó la relevancia de contar con el respaldo del fundador del PRO: “El apoyo que realmente vale es el de la gente”.

El coqueteo indefinido -como sinónimo de indecisión- de Macri inquieta cada vez más a Juntos por el Cambio. Después de las elecciones legislativas de 2021, el exjefe de Estado comenzó lentamente a lanzar mensajes subrepticios que dan cuenta de su deseo por mantener influencia vinculante en la coalición.

Al mismo tiempo, el fundador del PRO sostuvo el enigma en relación con su intención o no de segundo tiempo. Si quedaban dudas, la semana pasada, durante su gira por España, despejó este último interrogante: “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”, anticipó Macri.

“Este juego de Mauricio ya empieza a joder. Es un histeriqueo. O jugás o no jugás”, enfatizó en diálogo con Infobae un asesor muy cercano al alcalde porteño. En el larretismo entienden que el “juego” de Macri busca conservar la “influencia”, sea para lanzarse o para ser el gran elector del PRO.

La respuesta de Larreta esta mañana surgió de una pregunta que lo interpelaba acerca de que implica el apoyo de Macri a su candidatura. “Nosotros trabajamos para el bienestar de millones de argentinos que viven, nos visitan, estudian o trabajan en la Ciudad. Ese es el apoyo que realmente vale”, insistió el jefe de Gobierno.

Un armador de Rodríguez Larreta aseguró ante la consulta de este medio que no buscaron enviarle un mensaje a Macri. Sin embargo, pareció todo lo contrario: con su respuesta, el alcalde porteño le anticipó al exPresidente que jugará incluso si tiene a su exjefe como rival en la interna. Lo desafío a dirimir liderazgos de acuerdo “al apoyo de la gente”, que es “el que realmente vale”.

La respuesta del macrismo

Cerca de Macri prefieren no entrar en esa discusión y se desmarcan, casi como una forma de no subirle el precio al mensaje de Rodríguez Larreta. “No veo nada raro en lo que dice Horacio. La gente es la que va a elegir”, respondió un dirigente del entorno del fundador del PRO, ante la consulta de este medio.

Ambos dirigentes mantienen un diálogo constante. Se mensajean y hablan casi a diario. “La relación está bárbara”, asegura un asesor que tiene plena confianza con Macri. No obstante, las señales y los movimientos del exmandatario no dejan de resonar en Uspallata.

Macri acaba de llegar de España, a donde viajó convocado por la Universidad de Salamanca y el Foro de la Tojo, un evento con personalidades y dirigentes internacionales. Ya en Buenos Aires, el expresidente continúa con su agenda de reuniones políticas en sus oficinas de Olivos y se prepara para el lanzamiento de su nuevo libro, “Para qué”.

En el macrismo planean hacer una presentación multitudinaria del libro, con personalidades del arco político, empresarial y académico, de Argentina y del mundo. Será el 24 de octubre en La Rural. Luego, Macri intensificará su agenda de recorridas por el interior de Argentina y del conurbano. “Va a seguir viajando por todo el país, como lo viene haciendo”, ratificaron cerca del fundador del PRO.

En el larretismo sospechan que Macri hará un lanzamiento cuasi explícito, en clave electoral, de su nuevo texto. “Lo que Mauricio madura es la elección de ser candidato y sabe que Horacio no va a disminuir su vocación de ser presidente si él decide postularse”, analizó un dirigente bonaerense que frecuenta al alcalde de la Ciudad.

“Hay que naturalizar la posibilidad de que Mauricio va a ser candidato”, coincidió otra voz de peso en el larretismo. La hermenéutica que surge de la mesa política de Uspallata es que la táctica de Macri apunta a inclinar la balanza hacia la figura de Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

En la Ciudad consideran que la influencia del expresidente crece en la medida que exista un equilibrio entre Larreta y la ex ministra de Seguridad. “El juego de Mauricio es mantener esa paridad que le permite ser influyente”, admite un legislador nacional larretista.

Ya no falta un año para las elecciones. Falta mucho menos y el “método larretista”, que todo lo calendariza y lo mensura en Excel, lo tiene muy presente. En el medio se juega el Mundial Qatar 2022, que absorberá todas las miradas. ¿Un mes menos de campaña electoral? La oposición no lo ignora y, en los últimos días, el spring previo a la selección de candidaturas presidenciales se aceleró.