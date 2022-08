El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se negó a levantar el operativo en Recoleta luego de que la Justicia le ordene quitar el vallado en los alrededores de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien le pidió que "deje de echar nafta al fuego con sus declaraciones". Además, va a recusar al juez.

Este lunes el juez Roberto Gallardo ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la vicepresidenta, en cuyas puertas el sábado pasado se desató una represión contra militantes del Frente de Todos.

"La violencia es el límite y nunca se combate con más violencia, al revés, es apelando a la paz social. El kirchnerismo, con sus declaraciones, incita a la violencia. Por eso tenemos que tener siempre mucha paciencia, templanza, aplomo para aislar a los violentos. No vamos a entrar en sus provocaciones", sostuvo el referente del PRO.

En declaraciones a la prensa, el mandatario de la Ciudad envió un mensaje a la titular del Senado: "A usted, señora vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia, que no siga echando más nafta al fuego con sus declaraciones".

"Sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Está a la vista el modelo que usted defiende del que yo creo: es la búsqueda de la paz contra la profundización de la grieta, las agresiones, las antinomias. Es hora de que se ocupe de resolver sus problemas personales", agregó.

Las declaraciones de Cristina Kirchner

Ayer, la vicepresidenta compartió en sus redes sociales una "clase magistral" del jurista Daniel Erbetta, quien criticó en "quince minutos imperdibles" la actuación de la fiscalía en la causa denominada Vialidad. De origen radical, Erbetta es ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe y profesor titular de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.

Erbetta afirmó que "este proceso nos permitiría a nosotros enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, cómo no debe actuar un fiscal y cómo no debe actuar un juez". Durante el programa, Erbetta señaló cinco puntos que "descalifican la actuación del fiscal Diego Luciani y la permisividad del tribunal al dejar que sucedan".

Rodríguez Larreta también cuestionó al magistrado que ordenó que se retire el vallado montado en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta: "Obviamente apelamos el fallo y vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones".

"Tenemos la responsabilidad y la autonomía que nos da la Constitución", afirmó.

Al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, definió a Gallardo como "es un juez a la carta, funcional al kirchnerismo".

Ante el operativo de la Policía de la Ciudad, varios legisladores del Frente de Todos apuntaron contra el jefe de Gobierno porteño y su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alenssadro, a los que acusaron de poner en riesgo "la convivencia democrática".

Uno de los primeros en salir a expresarse fue el diputado Eduardo Valdés, quién señaló que "es la primera vez en la historia que un jefe de Gobierno sitia a una vicepresidenta de la Nación". "Se le fue la mano, ha roto todas las reglas de convivencia", consideró, al tiempo que subrayó que ninguno de los militantes "insultó a nadie", sino que estos fueron provocados, al punto que en la zona se colocaron "volquetes con piedras para generar una batalla campal y nada de eso sucedió, porque la gente fue a demostrar amor, y esto pasó en todo el país".