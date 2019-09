Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó hoy con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un plus de $5 mil a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo, informaron fuentes oficiales, aunque sectores empresarios tuvieron que salir a aclarar que no se trata de un bono sino de un aporte obligatorio de recomposición salarial a cuenta de furturas paritarias.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Este martes por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del acuerdo y la forma de pago, y aunque se estima que podría ser en un solo pago, no todas las partes están de acuerdo.

Oficialmente, el gobierno informó que "durante el encuentro, las partes acordaron una recomposición salarial obligatoria de $5000 para los trabajadores del sector privado. La misma será de carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias".

Sin embargo, muchos medios informaron que se trataba de un bono y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME), por ejemplo, advirtió que "no se trata de un bono sino que se acordó una recomposición salarial".

En un breve comunicado, tras el encuentro con Sica, el sector sindical y empresarial, la entidad afirmó que "se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria".

De todas manaras, CAME aclaró que los términos se terminarán de definir mañana y pidió que que dicho pago se ejecute en al menos cinco cuotas.

Tras el encuentro, el presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, aseguró que ese plus será "a cuenta de futuras revisiones y los convenios colectivos deberán ver la situación de pequeñas empresas".

El dirigente agregó que el objetivo es "generar un marco para que el acuerdo pueda ser cumplido por todos y los problemas puntuales de algunas empresas deberán ser analizados caso por caso".

Indicó que en cada convenio se podrá establecer "la fecha de pago y las modalidades respectivas", sobre todo en el caso de las pymes que advirtieron sobre las dificultades que tendrán para afrontar los pagos.