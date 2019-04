El ex presidente Raúl Alfonsín fue recordado hoy a una década de su fallecimiento, por medio de distintos homenajes y mensajes en redes sociales, tanto por dirigentes políticos como personalidades de distintos ámbitos.

El principal acto fue en el Cementerio de la Recoleta, bajo el lema "Una flor para Raúl" que tuvo como único orador a su hijo y ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, y que contó con la presencia del ex embajador en los Estados Unidos Martín Lousteau, entre otros políticos y allegados.

"Hoy se reconocen sus ideas, sus convicciones y lo más importante es que seamos consecuentes. Una de ellas tiene que ver con la importancia del diálogo y la búsqueda de consenso para afrontar problemas difíciles como los que debemos afrontar nosotros", dijo Ricardo Alfonsín tras destacar que su padre fue un político que dio suma importancia a los consensos y al diálogo.

El ex diputado nacional reconoció que "el paso del tiempo permite juzgar con más perspectiva, con más objetividad, con menos apasionamiento" a las personas.Fueron parte del homenaje José Ignacio López (vocero de Alfonsín), Pedro Vara y Daniel González, que fuera asesor del ex presidente, y el ex senador naciona l Hipólito Solari Yrigoyen, también fundador del Movimiento de Renovación y Cambio, corriente del radicalismo que lideró Alfonsín. También estuvieron el ex canciller Jorge Taiana, Bernarda Llorente, Ricardo Nosiglia (hermano de Enrique Nosiglia), los empresarios Daniel Grinbank y Elsa Serrano, la escritora Claudia Piñeiro y el consultor Enrique Zuleta Puceiro, entre otros.

Además de numerosos actos en distintos lugares del país, como el que realizó la cúpula del PJ bonaerense en Chascomús encabezada por su titular e intendente de Florencio Varela, Fernando Gray, dirigentes y funcionarios recordaron la fecha en redes sociales, fundamentalmente en twitter.

El sucesor de Alfonsín al frente del Poder Ejecutivo nacional, el hoy senador nacional por el peronismo Carlos Saúl Menem, publicó: "Recuerdo a mi amigo Raúl Alfonsín a 10 años de su fallecimiento. Supo gobernar el país en un momento difícil, defendiendo la democracia. Tambien trabajamos juntos en la búsqueda de consensos y acuerdos nacionales".

La ex mandataria y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner tuiteó: "Como pude decirle al presidente Alfonsín cuando le realizamos el homenaje en vida en el 2008: Es usted el símbolo del retorno a la democracia en la República Argentina. Por eso, quiero darle las gracias".

El mensaje estuvo acompañado de la etiqueta "GraciasAlfonsin" y una fotografía de ella y el ex presidente, tomada el 1 de octubre de 2008, durante la inauguración de un busto en honor del ex mandatario en la Casa Rosada.

Twitter fue también la red elegida por el titular del Senado, Federico Pinedo, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, el líder de Alternativa Federal, Sergio Massa, el titula del PJ Nacional, José Luis Gioja, los jefes de bloque de diputados nacionales del radicalismo, Mario Negri y del peronismo, Agustín Rossi, el precandidato presidencial y ex ministro de Economía Roberto Lavagna y numerosas personalidades que testimoniaron su afecto y admiración en el recuerdo del primer presidente constitucional tras la última dictadura.