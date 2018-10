Los Moyano redoblaron su ofensiva tanto en el terreno salarial como en el mapa político y del movimiento obrero. Respecto a las paritarias retomarán la negociación la próxima semana para empatar al menos con la inflación que no consideran menor al 40% para este año y en cuanto al terreno judicial tras la decisión del juez Luis Carzoglio para no definir la prisión de Pablo Moyano tras el pedido de un fiscal. Este magistrado anoche no se privó de referir a una posible detonación de "carpetazos" en su contra, dentro de la vorágine que sacude no solo en Comodoro Py a la Justicia del país. Incluso en la víspera hubo amenazas telefónicas a su domicilio particular que sacudieron el poder judicial bonaerense, intimación que fue repudiada por el gremio del trasnporte.

Fueron varias puntas de lanza para una nueva ofensiva del Sindicato de Camioneros, ratificar su decisión de pelear a fondo por el 42% en paritarias, la defensa de su secretario adjunto y otra batería de severísia artillería contra el Gobierno de Cambiemos. Hugo Moyano desde la puerta de la delegación de la secretaría de Trabajo con sede en la avenida Callao activó misiles con rumbo al Ejecutivo, "con perdón de los animales, son un Gobierno gorila", bramó.

El jueves que viene round paritario: Camioneros ratifi có que va por el 42%

El también presidente de Independiente pronunció un discurso ante los afiliados de su sindicato que se movilizaron al centro porteño cuando le informaron que su hijo no sería detenido en el marco de la causa por supuesta asociación ilícita en actividades vinculadas a la entidad de Avellaneda. Moyano agradeció el respaldo del movimiento obrero y repitió un clásico: "No importa lo que pase conmigo, no aflojen en la pelea por la unidad de los trabajadores". La puja salarial donde los choferes volverán sobre su exigencia del 42% para equiparar la inflación se retomará el próximo jueves. En la órbita empresarial no descartan un nuevo escenario de conflicto, por un lado en razón de los costos del transporte, donde peajes, combustibles y seguros no frenan en suba constante. Tampoco descartan que el regreso de Pablo Moyano, certificado como dirigente del sindicalismo del transporte mundial (ITF) en Singapur pero sobre todo tonificado por las últimas novedades respecto a su situación potencien todavía más la energía de Camioneros para "su pelea salarial que obviamente también es política", lamentaron empresarios del sector.

Respecto de la decisión de Carzoglio de no avanzar con la prisión de Pablo Moyano, el magistrado explicó en su resolución que "no puede involucrarse" al dirigente gremial "en asociación alguna de individuos para cometer delitos y menos en carácter de Jefe". Por ese camino descartó que las presuntas acciones y conductas de Moyano "pueden considerarse abarcadas" en los delitos que "se le pretenden endilgar". En relación a las escuchas telefónicas en las que se basaba la investigación ponderó que las mismas se realizaron en 2014, 2015 y 2016, "con bastante antelación al inicio de la presente causa". Y en cuanto a la uitlización de dispositivos electrónicos para tales diligencias consideró que "no se han cumplimentado con las notificaciones a los defensores particulares correspondientes". Carzoglio rechazó todas las detenciones y allanamientos solicitados por el fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera.