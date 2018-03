Con el líder de Camioneros, Hugo Moyano, como figura estelar, se desarrolló anoche en el centro porteño un nuevo encuentro que apunta a la reunificación del peronismo de cara al 2019, con presencia de numerosos dirigentes del kirchnerismo.

La actividad, que tuvo lugar en el ND Teatro del centro porteño, puso en evidencia el acercamiento de Moyano al espacio que lidera la senadora Cristina Fernández de Kirchner y tuvo como excusa la celebración de los 45 años del triunfo electoral de la fórmula Cámpora-Solano LIma.

Durante la previa del evento se proyectó en el establecimiento algunos fragmentos de la película "Perón: Sinfonía del sentimiento", de Leonardo Favio.

En declaraciones a la prensa antes de ocupar su asiento en la platea del auditorio, el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, sostuvo que "la actual etapa exige "pensar en el post macrismo" y al respecto aseguró que para la unidad de la oposición "el único límite es Macri".

Por su parte, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández insistió en que en esta tarea de reconstrucción del partido "con Cristina no alcanza pero sin ella no se puede".