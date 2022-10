El secretario general de camioneros, Hugo Moyano, aseguró que apoyaría a Alberto Fernández en una eventual candidatura por la reelección el año que viene y determinó que si él quiere presentarse a las PASO "tiene todo el derecho de hacerlo".

En el medio de la interna en el oficialismo para analizar quién se presenta en las elecciones presidenciales del año que viene, Moyano respaldó al mandatario: "Hay que estar en un momento tan difícil como se vivió y, sin embargo, demostró un equilibrio dentro de esta situación tan lamentable que pasamos desde la pandemia", afirmó.

Esta semana, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó que el Presidente mantiene el objetivo de presentarse en las PASO. La declaración cobra especial relevancia luego de que Máximo Kirchner negara una postulación de Cristina Kirchner y asegurara que "el oficialismo no tiene postulante" para 2023.

Incluso ayer, Alberto ratificó que competirá por un segundo mandato pese a las diferencias internas en el Frente de Todos. Dijo que iría "a una PASO con Cristina" y que "lo mejor es lo que la gente vote".

En este contexto, el dirigente sindicalista sostuvo que le gustaría ver a todos los integrantes del peronismo unidos para evitar que "los sectores que están al acecho" vuelvan al Gobierno "para entregar todo el patrimonio de los argentinos" al mismo tiempo que aseveró: "Es fácil hablar y opinar de afuera cuando no tienen la responsabilidad de tomar decisiones que a veces no son simpáticas, pero son necesarias para que la gente no sufra tanto. Esto lo demostró el Presidente".

Asimismo, apuntó que la economía argentina está marchando con "una tendencia" muy positiva y advirtió que sería "lamentable" que esa tendencia "favorable" que, según él "vamos a tener durante muchos años", se revierta con una eventual vuelta al poder "de los señores que estuvieron en el último gobierno".

Moyano está en el medio de negociaciones paritarias con el sindicato que lidera hace 35 años y que comprende a las 18 ramas de esa actividad. Allí, demanda el 131% de mejora, bono de fin de año e incremento de los adicionales en las 18 ramas de la actividad y negó avances en la negociación.

Desde Camioneros confirmaron que, de no llegar a un acuerdo con las cámaras empresarias, irán a un paro programado para el lunes próximo.