La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal afirmó que las primarias no serán "una elección más" porque van a definir "si avanzamos por el camino del esfuerzo, del trabajo, del cuesta pero vale la pena o volvemos al camino del así nomás, del atajo, de lo trucho". Vidal realizó estas declaraciones ante el Foro del Cambio, que reúne a candidatos a intendente de Juntos por el Cambio, que se realizó en la localidad bonaerense de Hurlingham.

"Esta elección define los próximos 10, 20 años, el futuro de nuestros hijos", advirtió a los 86 candidatos, los llamados "sin tierra", a los que instó a redoblar los esfuerzos en la recta final a diez días de las primarias.

Vidal aseguró que su gestión logró cruzar la mitad de un río difícil y sabe que los bonaerenses "nos miran y dicen: estamos cansados de nadar, o ¿cuándo llegamos a la otra orilla? ¿falta mucho? Sabemos que llegando a esa orilla vamos a estar mejor; para atrás no hay nada bueno". Luego, dirigiéndose a los candidatos a intendente, les dijo: "Sé mejor que nadie lo que es pelearla de atrás, siempre contra el aparato, la violencia, la agresión, la mentira, muchas veces la he peleado de atrás y se que se puede".

Para convencer a los que dudan Vidal dijo que aplica "la misma fórmula que en la vida política: hacer y estar. Son los valores y los hechos, no hay otra cosa que nos representa" y señaló a los candidatos que deben mostrar "honestidad, compromiso, no solo de no robar sino de decir las cosas con la verdad sobre la mesa: dar las peleas que hay que dar, estar al lado de los bonaerenses".