Preocupados por la falta de un liderazgo que los conduzca a la victoria en octubre, intendentes del PJ bonaerense de la Primera Sección electoral, encabezados por Alberto Descalzo, se reunirán entre jueves y viernes con los precandidatos a gobernador Verónica Magario (La Matanza) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), en Ituzaingó.

La idea que barajan es la de comenzar a ordenar al partido, ponerle un límite al accionar deliberativo pero sin resultados que viene caracterizando a los jefes comunales y fijar una estrategia unificadora rumbo a las elecciones generales, pero al mismo tiempo, pretenden conocer las posiciones de Magario e Insaurralde.

"Tenemos todo para ganarle en la provincia las elecciones a Cambiemos y si no lo hacemos, seremos unos pelotudos", reconoce en diálogo con BAE Negocios, un jefe comunal del conurbano, quien urgido por los tiempos electorales que se acortan y ante la falta de definiciones, decidió tender puentes con el Instituto Patria, refugio de la senadora Cristina Kirchner, lo que encendió las alarmas en el peronismo bonaerense.

A partir del llamado al búnker del kirchnerismo donde se puso en contacto con Oscar Parrilli, quien a su vez le fijó un encuentro con la ex presidenta, las comunicaciones entre los intendentes se comenzaron a suceder rápidamente hasta llegar a acordar un encuentro con Magario e Insaurralde, para el jueves o viernes próximo en Ituzaingó.

“Mi candidato es el que le gane a María Eugenia Vidal”, advierte un intendente del conurbano

"Cristina se corrió del medio y nos dejó resolver a nosotros, pero los intendentes somos muy deliberativos y no logramos ponernos de acuerdo; y no lo veo a Máximo Kirchner asumiendo esa tarea", dice el jefe comunal, quien pese a admitir la buena gestión al frente del PJ de su par, Fernando Gray (Esteban Echeverría), no deja de subrayar que el justicialismo carece de un verdadero liderazgo.

Sin la figura de la senadora fijándoles la agenda, cierto sector del peronismo entiende que en este momento, el partido necesita, por "respeto" y "experiencia", de intendentes como Descalzo o Julio Pereyra (Florencio Varela), para que se posicionen como "ordenadores".

"Estos muchachos de Cambiemos han hecho todo mal, no tienen nada para mostrar, pero nosotros somos Cristina dependientes y si no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, corremos el riesgo de no ganar la provincia", dice con cierta inquietud, el hombre que comanda uno de los distritos más populosos del conurbano.

A contramarcha de esa apreciación, el jefe comunal se muestra confiado en lograr su propia reelección el 27 de octubre próximo: "Las encuestas que manejamos nos están dando en el distrito una diferencia de más de 20 puntos respecto al segundo".

Pero además, y pese al deseo de que sea uno de sus pares quien encabece la boleta al sillón de Dardo Rocha, confiesa que en los sondeos que ordenó desde el municipio, el economista Axel Kicillof, es uno de los dirigentes del peronismo que más mide.