El alineamiento de los intendentes del PJ bonaerense al kirchnerismo tendrá su primera puesta en escena durante el lanzamiento de Unidad Ciudadana el próximo 11 de agosto en Ensenada.

Al acto fueron invitados todos los jefes comunales del PJ bonaerense, incluidos su presidente, Gustavo Menéndez, y su vice, Fernando Gray, los que seguramente aceptarán el convite.

Será en el marco del "plenario de la militancia nacional y popular", organizado por partidos químicamente K y más volcados a la centroizquierda como Nuevo Encuentro (Martín Sabbatella), Frente Grande (Mario Secco), Kolina (Carlos Castagnetto), el Partido de la Victoria (Diana Conti) y el Movimiento Alfonsinista Popular (Leopoldo Moreau).

El cierre del evento estaría a cargo del líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

Menéndez había iniciado un acercamiento al diputado nacional Felipe Solá, quien rompió lanzas con Sergio Massa, y ahora busca posicionarse como precandidato presidencial por dentro del PJ.

La ex presidenta no desconoce la afinidad de varios dirigentes del PJ con Solá, pero lejos de censurar esos movimientos, visualiza al ex gobernador bonaerense como un atractivo que permitiría contribuir al acercamiento de sectores alejados del kirchnerismo.