El diputado liberal José Luis Espert apuntó contra su "colega", Javier Milei, luego de que el legislador libertario se ausentara en la Cámara de Diputados mientras se debatía la creación de un nuevo impuesto. La votación resultó positiva por tan solo un voto, algo que generó malestar dentro del sector opositor. "A diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación", disparó el candidato por la Provincia de Buenos Aires.

El hecho sucedió luego de la media sanción del Presupuesto 2023. Momento en que comenzó a debatir un impuesto a los vuelos nacionales e internacionales. Sin embargo, al momento de votar, Milei ya no se encontraba en el recinto, por lo que dejó así en simple mayoría al Frente de Todos, y con los votos radicales de Facundo Manes y Miguel Bazze, el oficialismo ganó la votación 121 a 120.

Como consecuencia, una serie de legisladores de Juntos por el Cambio se lanzaron contra el libertario, a quien responsabilizaron por la creación del nuevo recargo. De hecho, lo bautizaron "Tasa Milei". Este nuevo impuesto será determinado por el ministerio de Seguridad de la Nación y no podrá superar el 0,25 por ciento del valor del pasaje.

Poco después, el libertario respondió en TN a las chicanas que recibió por su "faltazo". Dijo que la aprobación se obtuvo, no por su ausencia, sino porque integrantes de JxC votaron a favor. "3 Diputados de JxC se habían ido de la cámara 3 minutos antes de la votación, y me quieren echar la culpa a mí", dijo, y explicó por qué no se quedó en el recinto: "No convalido este tipo de rosca, arreglos. Es ahí donde transa la corrupción".

La respuesta parece haber generado malestar dentro del espacio de Espert, quien respondió a los dichos de Milei: "@JMilei al igual que vos, yo rechacé en general el Presupuesto 2023 por ser un mamaracho. A diferencia de vos, yo me quedé toda la noche para la votación en particular, NO para robar (como vos decís en el video) sino para evitar dos subas de impuestos y luchar contra otras dos", escribió en Twitter.