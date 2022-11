El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue liberado este martes tras estar detenido durante 13 días, y negó una vez más tener algún tipo de vínculo con Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los principales imputados por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Yo nunca atenté contra nadie. No tengo nada que ver yo”, se defendió.

Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones de la Cámara Federal porteña concedieron este martes la excarcelación a los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia colectiva. Según los magistrados, no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.

Luego de que las defensas de Morel y Basile rechazaran vinculación con la causa, Morel salió este martes del penal de Ezeiza, en donde estaba detenido desde el 20 de octubre. Lo fue a buscar Nilo Medina, uno de sus abogados, quien aseguró que en los próximos días se definirá la situación procesal de su defendido. A su vez, el líder de la agrupación de ultraderecha aseguró que va a "tomar más recaudos" y hasta deslizó que es un "perseguido político".

Incluso criticó su propia detención al calificarla como "arbitraria porque no eran las formas, si me citaban no tengo ningún problema, no me escapo, no borro nada" y continuó: "Solo soy una persona que se quejó del Gobierno. Voy a tomar más recaudos por supuesto, pero soy el mismo, estoy acá por convicciones".

"Si a alguien le molesta un insulto, una pancarta, no la usaré. Nunca hice daño a nadie, saldré en silencio y sentado, pero yo no cometí un delito", sostuvo. Y más adelante soltó: "Hay un poco de persecución, estoy acá por lo que dije contra el Gobierno".

En relación con los pagos millonarios recibidos por la firma Caputo Hermanos, Morel argumentó que Rossana (Pía Caputo) le encargó el trabajo: "Es una decoradora y yo le vendí. Hay un presupuesto total y de eso una parte se le paga al fabricante, una parte son impuestos, contadores, un puchito para mi, otro para mi socio y otro para el negocio", explicó.

"Al kirchnerismo cárcel o bala"

Así reza la bandera de Revolución Federal. Sobre ello, pidió disculpas, pero señaló que “otros quizá dicen cosas más aberrantes y no piden disculpas”. Además, señaló que “jamás me metería contra un ciudadano de pie” pero “sí contra los políticos”.

Consultado sobre sí existiría alguna posibilidad de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner, Morel aseguró: “No tengo absolutamente nada que hablar con la vicepresidente de la Nación. Espero que se pongan a trabajar y que nos saque del pozo en el que nos están metiendo”.

Al mismo tiempo, descartó calificar su encarcelamiento como un tipo de persecución, ya que “suena un poco fuerte, pero sí diría que se utilizaron recursos del Estado completamente ilógicos para esto, que si me mandaban una citación yo me presentaba. Creo que fue todo muy agrandado, con anabólicos”.

Expresiones de incitación a la violencia

A propósito de sus expresiones violentas en redes sociales, donde dijo estar dispuesto a terminar con la vida de la vicepresidenta y habló de asesinar a Máximo Kirchner, Morel se desentendió de sus propios dichos: “Yo nunca dije eso. Lo que hice fue un chiste. Si es sacado de contexto por supuesto que queda como un titular fuerte, pero a Máximo Kirchner no tengo que pedirle disculpas por absolutamente de nada”, expresó.

Esta historia continuará

Los integrantes de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación de Comodoro Py sostuvieron que "no existen riesgos procesales actuales que permitan mantener la privación de la libertad de Jonathan Morel en estas actuaciones".

Sin embargo, señalaron la necesidad de "aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo él a quo (juez Martínez de Giorgi) seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente".

De acuerdo a lo que se supo, Morel seguirá en libertad pero debe cumplir con ciertas medidas que debe cumplir, como la fijación de un domicilio, no ausentarse de allí por más de un día, no salir del país y estar a disposición del Juzgado en el que tramita la causa ante cada requerimiento.