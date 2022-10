El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, admitió que los dirigentes que integran la alianza opositora de Juntos por el Cambio "no piensan exactamente igual", no obstante sostuvo que "aún en las diferencias, la unidad es absoluta".

"La diversidad nos permite crecer y desarrollarnos", aseguró el funcionario porteño durante una conferencia de prensa que compartió junto al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, este miércoles al inaugurar el foro urbano de intendentes por el cambio climático, donde fue consultado por las diferencias que registra el espacio opositor de cara al armado político de 2023.

Sin embargo, antes de las elecciones, los legisladores de Juntos por el Cambio deberán definir su voto en torno al presupuesto 2023, ya que, mientras el radicalismo, el PRO y Evolución Radical están convencidos de que hay que votar a favor del proyecto enviado por el Ministerio de Economía, la titular de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, adelantó que esa fuerza "no va a acompañar el proyecto".

Jorge Macri, junto a Horacio Rodríguez Larreta

Elecciones 2023: internas en Juntos por el Cambio

Ante las rispideces provocadas por el debate del Presupuesto y de cara a las elecciones del próximo, Macri dijo que "la unidad, la fortaleza y madurez de Juntos por el Cambio es absoluta y está garantizada".

"Aún en la tensión de las diferencias, la unidad está garantizada porque es parte de la esencia de quienes fundaron este espacio. No pensamos exactamente igual, pero nos podemos poner de acuerdo. Ese es un acuerdo grande que tiene Argentina y que actúa también en la ciudad de Buenos Aires", agregó.

Por su parte, Larreta volvió a mencionar como candidatos a su sucesión al frente del Ejecutivo local a los actuales ministros de su gabinete Soledad Acuña, de Educación; Fernán Quirós, de Salud, y Macri, de Gobierno, además del actual senador de la UCR Martín Lousteau.

"Falta mucho para las elecciones, no es momento de hablar de candidaturas", aclaró ante la consulta de la prensa sobre el escenario electoral en la Ciudad, sin embargo confirmó que en el distrito porteño "está fuera de discusión de que va a haber PASO".

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri aseguró que "no está anotado" para ser candidato a presidente por JxC.

"No estoy anotado. Trabajo por las ideas y los valores. Yo puse la semilla, pero el árbol es de todos los argentinos", confirmó el dirigente de la oposición en una entrevista con TN. También agregó: "Si JxC no puede dar el ejemplo constructivamente, no podemos decirle a la gente que tiene que competir".