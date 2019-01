El ex senador y diputado del peronismo riojano y actualmente embajador en Perú, Jorge Yoma, cuestionó el plebiscito celebrado ayer en la provincia para permitir la reelección del gobernador Sergio Casas, al considerarlo un "atropello" y una "degradación institucional".

A través de publicaciones en Twitter, Yoma explicó que "el artículo 86 de la Constitución exige, para la ratificación de la Enmienda Constitucional, el voto positivo del 35% del padrón electoral", es decir, "98 mil votos".

"Sólo votó el 40% del electorado", por lo que, sumando la cantidad de personas que no votaron y las que votaron por el No, "el 80% de los riojanos le dijo que no a la Enmienda Constitucional", dijo y recordó que "hubo dos proyectos de enmienda anteriores, uno de ellos en 2007, rechazado en razón que los votos positivos no llegaron al 35 % del padrón electoral".

"Por lo tanto es insólita, ridícula y hasta penalmente punible", según "el artículo 248 de la Constitución provincial, interpretar que la exigencia del 35% era para el voto negativo, por lo cual se aprobó la re- reelección del gobernador".