El dirigente de Patria Grande y militante social Juan Grabois cuestionó las medidas económicas anunciadas por la ministra de Economía, Silvina Batakis: "El discurso de Batakis me hizo acordar a la catequesis, al credo", planteó sobre el anuncio de las primeras medidas económicas de la funcionaria frente al Palacio de Hacienda.

"Me sonó a: creo en el equilibrio fiscal, salvador del cielo y de la tierra, en el FMI; fue un credo" recalcó el dirigente, quien a horas de que asumiera la ministra, ya le había pedido que analice aplicar el Salario Básico Universal.

El lunes pasado, cuando Batakis asumió al frente del Ministerio de Economía tras la renuncia de Martín Guzmán, Grabois lanzó: "Querida, Silvina Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe. Me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!".

En declaraciones a Radio Con Vos este lunes, Grabois agregó: "Para mí, creer en medidas de la ortodoxia económica es por lo menos cuestionable".

La ministra anunció este lunes un paquete de medidas en un contexto de presión inflacionaria e inestabilidad cambiaria. Apuntó a ratificar las líneas generales del programa económico y se centró en especial en los recursos del Estado y el planteo de reducción del déficit, al plantear que se pudo flexibilizar en un contexto de pandemia. "Queremos converger al equilibrio fiscal", indicó Batakis.

"Sin lugar a dudas es mejor que la pusilanimidad del ministro saliente. No se la bancaba para hablar de frente y lo dejó de garpe al presidente, que fue el que más lo defendió", enfatizó sobre la salida de Martín Guzmán.

Medidas anunciadas por Batakis

"Lo que dice Batakis sobre el equilibrio fiscal no me molesta, tenés que ser estúpido para estar en desacuerdo. El tema es que el déficit se puede arreglar o ajustando a los de abajo o recaudando más con los de arriba", dijo Grabois en la entrevista. "Sí, me preocupa lo que no dijo: las medidas del shock redistributivo que necesitamos en paralelo a la estabilización económica".

Referido a lo pedido por él a Batakis, apenas asumido el cargo en el ministerio, mencionó que “quizás Batakis tiene en el corazón alguna medida popular que vaya a implementar y todavía no la dijo”.

Por otra parte, el dirigente mencionó que entre el 13 y el 20 de julio van a definir medidas de acción directa, para que "haya medidas sociales, acordes a la gravedad de la situación que se vive".

"Tema del ingreso universal, o Salario Básico Universal, que es absolutamente viable desde el punto de vista fiscal, y dicho sea de paso, se podrían congelar un poco el sueldo porque cobran sumas escandalosas, nosotros vamos a pelear porque hay una puja distributiva abierta", remarcó en cuanto a la situación económica de los argentinos referida a los salarios.