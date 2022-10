Luego de renunciar como ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta confirmó que volverá a tomar las riendas del partido de Hurlingham como intendente. "Les dije que volvía, y es tiempo de cumplir", afirmó en una carta a los vecinos del distrito.

Zabaleta presentó su renuncia este domingo junto al ahora ex ministro de Trabajo, Claudio Moroni, tras la salida de Elizabeth Gómez Alcorta de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad el jueves. Luego de que Presidencia confirme los nombres de las reemplazantes para los tres ministerios, el ex titular de Desarrollo Social defendió su gestión en una publicación de Facebook.

Con el nombramiento de Victoria Tolosa Paz como nueva ministra de Desarrollo Social, el funcionario saliente subrayó que le deja el "camino marcado", al hacer un repaso de las medidas que tomó en la cartera. "El camino está marcado, en marcha y ordenado. Falta todavía, pero en la emergencia fuimos haciendo las cosas que había que hacer y tomando las decisiones que había que tomar".

Desde hace semanas venía circulando la versión sobre que tenía pensado regresar al municipio de Hurlingham, para volver a detentar el cargo de intendente -hoy en manos del camporista Damián Selci-, desgastado por los constantes reclamos que vienen llevando adelante las organizaciones sociales de izquierda, nucleadas en la Unidad Piquetera.

"Mientras el mundo atravesaba la pandemia y Argentina navegaba una brutal crisis económica provocada por el anterior gobierno, asumí con compromiso a la convocatoria de Alberto y Cristina para hacerme cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación", recordó Zabaleta, quien asumió el cargo el 10 de agosto de 2021 para reemplazar a Daniel Arroyo, quien renunció para postularse como candidato a diputado en las últimas elecciones.

Esta tarde, el exministro felicitó a su sucesora, Victoria Tolosa Paz, y resaltó su "capacidad de trabajo, compromiso y sensibilidad". "Felicitaciones querida compañera @vtolosapaz por tu designación como nueva ministra de Desarrollo Social. Conozco tu capacidad de trabajo, tu compromiso y tu sensibilidad", expresó Zabaleta desde su cuenta oficial de Twitter.

Zabaleta cerró el tuit deseándole a la nueva ministra "el mayor de los éxitos", y la flamante ministra respondió agradecida por la misma red social a los pocos minutos: "Muchas gracias querido compañero!!!!", expresó.

El ministro saliente remarcó que aceptó dejar la intendencia de forma temporal porque se lo "demandaba la Patria, y la Patria siempre está primero", para "llevarle soluciones a los argentinos que peor la estaban pasando". "Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada unos de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía, y es tiempo de cumplir", afirmó, dirigiéndose a los vecinos.

"Volví cada noche a dormir a Hurlingham con mi familia y cada fin de semana a caminar por los barrios entre amigos. Soy un vecino más, a veces con más responsabilidades, no sólo con mis vecinos si no con cada argentino y cada argentina que me necesite", sostuvo, y se definió como un "paisano de Hurlingham".

Defensa de su gestión

Zabaleta defendió que apoyó su gestión como ministro en su visión de "la política como herramienta de transformación y en el trabajo como principal ordenador de la vida, motor de un modelo de desarrollo sustentable económico y social que permite la movilidad social ascendente".

En este sentido, aseguró que usó la herramienta de la política "articulando con todos los sectores, acompañando y cuidando a quienes más lo necesitan y orientando las diferentes políticas públicas para pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo genuino y capacitación laboral".

"Lo logramos articulando con las pymes que necesitaban mano de obra capacitada, también con quienes viven en los barrios populares y necesitaron mejorar sus casas, con los sindicatos, como capacitadores de quienes transitaban el camino al empleo genuino, con la economía popular, que necesitaba nuevas máquinas y herramientas o con las fábricas recuperadas, que renovaron maquinaria obsoleta y ampliaron su producción. Fortalecimos las políticas de urbanización de los barrios más necesitados, es ese el lugar en el que vive la mayoría de los argentinos que necesitan de un Estado presente", repasó sobre su gestión en Desarrollo Social.

Zabaleta planteó que sus tareas apuntaron a "fortalecer la redistribución de la riqueza, la ampliación de derechos y la generación de trabajo genuino en el territorio", y destacó la entrega de "herramientas, materiales y maquinaria para fortalecer emprendimientos productivos a lo largo y a lo ancho de todo el país".

Potenciar Trabajo

"Ordenamos, ordenamos mucho", recalcó Zabaleta en referencia a cambios que hizo en el programa Potenciar Trabajo y acciones para conocer la "situación socio productiva de cada uno de los beneficiarios".

"Pusimos en marcha un mecanismo para que titulares de Potenciar Trabajo puedan solicitar el cambio de unidad de gestión. Y un 20% así lo hizo, más de 260.000 personas fueron protagonistas y pudieron elegir en libertad dónde trabajar", sostuvo.