Jueces fueron al Congreso para pedir no pagar el impuesto a las Ganancias

Tras un mes y medio de debate y a menos de veinticuatro horas de que se trate en el recinto el Presupuesto 2023, los diputados del oficialismo y la oposición quedaron enredados en la discusión del artículo que establece que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. De manera excepcional, la comisión del Presupuesto y Hacienda recibió este lunes a representantes del Poder Judicial, quienes cuestionaron con dureza ese apartado del proyecto bajo el argumento de que afectaría “la intangibilidad” de sus sueldos.

Hasta esta tarde, sólo ministros, secretarios y otros funcionarios participaron del tratamiento del Presupuesto en la Cámara baja. Ante la propuesta del diputado oficialista Marcelo Casaretto para que se incorpore al proyecto un artículo para que los magistrados comiencen a tributar Ganancias y con el dictamen firmado, las diferentes asociaciones que nuclean a jueces y fiscales comenzaron a comunicarse con distintos legisladores y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia -con quienes se reunieron hoy- para frenar el asunto.

La comisión que preside Carlos Heller accedió a recibirlos en el Salón Delia Parodi. El encuentro, que comenzó pasadas las 17, fue televisado por Diputados TV, como suele hacerse con todas las reuniones. “Queríamos que quedaran expuestos, que ellos dijeran ante los ojos de todos lo que dicen en privado”, señalaron desde el bloque oficialista, que conduce Germán Martínez.

Algo incómodo por la defensa que debía esbozar a título de presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Marcelo Gallo Tagle, manifestó que “no hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar Ganancias pero no se puede afectar la intangibilidad del sueldo”. A modo de reforzar su idea, subrayó: “Esto no es un privilegio. Es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución Nacional”.

“Sería contraproducente que el Poder Legislativo apruebe esta ley por la gran litigiosidad que provocaría”, soltó Juan Manuel Culotta, consejero de la Magistratura del Poder Judicial. Y destacó que hay 188 magistrados de la Justicia Nacional y Federal que están pagando Ganancias, “el 25% del padrón”.

Los representantes del Poder Judicial recordaron que hay una ley vigente que hace que los magistrados designados a partir de enero de 2017 abonen el tributo. “No decimos que no hay que pagar impuestos sino que no se debe afectar el ingreso. En la medida en que no se afecte el sueldo vamos a trabajar con ustedes”, puntualizó Tagle.

“Esta cuestión fue zanjada desde el ámbito político y desde nuestro propio ámbito y en poco tiempo va a haber toda una Justicia que pague Ganancias y vamos a estar saldando esta cuestión de un modo más pacífico”, dijo Paula Castro, secretaria de Actas. Y pidió “más tiempo para trabajar el tema” antes de que se vote el Presupuesto en la sesión prevista para este martes a partir de las 12.30.

“La Justicia nunca quiso dialogar, nunca propuso nada”, los increpó Casaretto a los miembros del Poder Judicial. “Acá se habló de que es una cosa saldada. Para la sociedad no es una cosa saldada”, remarcó.

“Más allá de decir ‘esto no lo traten’, ‘denos tiempo’, ¿tienen una propuesta? ¿ustedes traen algo en concreto?”, agregó el diputado entrerriano.

Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal y vicepresidente de Estamentos jueces, esgrimió una frase que provocó la indignación de los diputados del oficialismo:"Es incómodo discutir de esto frente a la cantidad de pobres que hay en la Argentina, es hasta doloroso".

“Todos somos iguales ante la ley, así que no se victimicen”, dijo Casaretto en medio de las explicaciones de los magistrados, que para ese momento no encontraban otras palabras para dar cuenta de su disconformidad con el artículo 100.

Los legisladores opositores que estaban en la comisión prefirieron no adelantar su postura sobre el tema. Sólo el radical Lisandro Nieri afirmó el jueves último que la coalición opositora estaba de acuerdo con el artículo incorporado. Sin embargo, desde Juntos por el Cambio señalaron que todavía no resolvieron si votarán a favor o no. En el bloque de PRO, donde hay más dudas, lo definirán recién después de la presentación del libro del ex presidente Mauricio Macri. La bancada de la UCR también tiene por delante una charla a fin de unificar un discurso.

"Es algo que se viene discutiendo hace mucho. El gobierno anterior encontró un principio de solución a largo plazo", dijo el diputado de PRO Luciano Laspina, en referencia a la ley que se votó durante la administración de Cambiemos para que los jueces nombrados a partir de 2017 paguen Ganancias. Y continuó: "Hay mucho por debatir. Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana".

“Nos corresponde a nosotros determinar a través de las mayorías necesarias si este punto en el dictamen se saca o posterga”, cerró Heller.

Según fuentes del bloque del Frente de Todos, “no hay margen” para dar marcha atrás, mientras que desde la principal fuerza opositora plantearon que habría que quitar el artículo del Presupuesto y tratarlo en un proyecto aparte.

El Senado

Los representantes del Poder Judicial también le solicitaron una reunión a la titular del Senado, Cristina Kirchner, quien los citó para el miércoles próximo, recién cuando el Presupuesto tenga media sanción.

En caso de que el artículo sea aprobado, las chances de que se modifique son bajas, menos aún en el marco de la ”Ley de leyes”.