La defensa de Amado Boudou pidió hoy suspender el verdicto en la causa por la venta de la ex Ciccone, al argumentar que el presidente del tribunal que juzga al ex vicepreasidente, Pablo Bertuzzi, no puede intervenir.

El abogado Alejandor Rúa confirmó que apeló ante la Corte Suprema el rechazo a una recusación de Bertuzzi.

Y dijo que esa medida tiene "efecto suspensivo", por lo que el presidente del tribunal no debería intervenir en el veredicto y pidió la supensión.

El exvicepresidente Amado Boudou afirmó hoy que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone.

"Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario", aseguró Ciccone, quien señaló que en el marco del juicio en su contra se "invirtió la carga de la prueba".

Agregó que "el propio (Alejandro) Vanderbroele dijo que cohecho no existió".

"La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron", señaló Boudou al brindar sus últimas palabras ante el tribunal, antes de que hoy se conozca el veredicto.

Por otra parte, Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund se negó hoy a dar sus últimas palabras en el juicio oral y público por el caso Ciccone Calcográfica.

"No" dijo Vandenbroele ante pregunta del Tribunal Oral Federal 4 que lo consultó sobre si quería declarar por última vez, y dijo que fue informado debidamente del alegato en su contra el cual no presenció.

