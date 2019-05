El gobernador de Salta y precandidato a presidente por Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, se reunió ayer con su par cordobés, Juan Schiaretti, y afirmó que "las elecciones no se ganan por acumulación de candidatos", dejó abierta la posibilidad de que puedan integrarse otros dirigentes al espacio Alternativa Federal y consideró que ellos son "la oposición a este gobierno".

"Tenemos que fortalecer una tercera vía, un camino diferente a la grieta del presidente Mauricio Macri y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner", reforzó el salteño.

La excusa formal que dio lugar al encuentro entre Urtubey y Schiaretti fue la firma del Protocolo entre Centros de Convenciones de ambas provincias, en una acción que servirá para trabajar el turismo de manera conjunta, además rubricaron convenios de trabajo en conjunto sobre Primera Infancia.

Tras el acto y en conferencia de prensa, el salteño dijo: "Nosotros somos la oposición a este gobierno. Hemos colaborado para que las cosas salgan lo mejor posible en la Argentina pero, lamentablemente, no salió bien esta gestión" de Cambiemos, resaltó Urtubey, quien indicó que va a seguir "ayudando hasta el último día. Es nuestra responsabilidad institucional. Ahora bien, desde lo político hemos planteado una propuesta electoral que lo que busca es que cambie el gobierno porque los argentinos no están conformes con las cosas que están pasando hoy y no quieren volver al pasado".

El mandatario provincial confirmó además que él y Schiaretti se reunirán durante la jornada de hoy en Córdoba capital con los otros dos integrantes de Alternativa Federal, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y el senador nacional, Miguel Ángel Pichetto: "Hay una enorme demanda en el pueblo argentino de un tercer camino diferente al del macrismo y el kirchnerismo", señaló.

"Esencialmente lo que hay que hacer es una fuerte apelación a que la Argentina comience a tener políticas de Estado" porque "si nos seguimos peleando unos con otros permanentemente, nunca vamos a salir adelante" e instó a buscar una salida al "clima de la confrontación porque así no hay confianza, no hay inversiones", indicó Urtubey.

Finalmente respecto a las PASO en Alternativa Federal, dijo que al igual que Sergio Massa, ha "manifestado" su "vocación de competir, precisó que "dirigentes como Miguel Pichetto y Humberto Tumini de Libres del Sur venían planteando la voluntad de participar" y recordó que todavía tienen tiempo "para registrar candidaturas, pero nosotros hemos tomado la decisión de que los candidatos van a surgir de la elección del 11 de agosto".