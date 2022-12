Tras el veredicto de la Justicia, Juntos por el Cambio celebró la condena de 6 años de prisión y la inhabilitación a ejercer cargos públicos para la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



“Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados fueron respetadas. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley en Argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción”, difundió a través de un comunicado la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.



“Era impunidad o justicia y se hizo justicia. Este fallo abre la puerta de una Argentina posible, la de la justicia, la del respeto a las instituciones”, celebró el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien emitió su propio texto.



“Será Justicia cuando CFK devuelva TODA la plata que robó y vaya presa por los delitos cometidos. Mientras, seguiremos atentos y sin bajar la guardia. El kirchnerismo no puede ser subestimado. Su capacidad de daño no tiene límites. ¡DEFENDEREMOS A NUESTRA PATRIA DE ESTOS LADRONES!”, lanzó desde Twitter la presidenta de PRO, Patricia Bullrich.



“Valiente actitud de la Justicia en un fallo histórico condenando a Cristina Kirchner. Pero conozco a los K, estuve siempre en la vereda de enfrente desde que ingresé a la política. Van a hacer lo imposible para sostener la impunidad. Sigo atento, dando la batalla”, señaló el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri.



Desde la UCR, el gobernador de Jujuy y titular de ese partido, Gerardo Morales, planteó que “este fallo es fundamental en términos del funcionamiento institucional de la Argentina. Es un punto de inflexión para que en nuestro país no haya impunidad. El sistema judicial ha actuado con coraje frente a una matriz de corrupción que se instaló durante el kirchnerismo”.



También se sumó el diputado radical Facundo Manes, quien opinó: “La infección en el sistema político argentino ha llegado a todas las instituciones del Estado: donde apretás, sale pus. Tener una vicepresidenta condenada por un tribunal oral, con mucha evidencia en su contra, forma parte de ese cuadro”.



El jefe del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sostuvo que ”6 años de prisión para Cristina. Esta es la primera condena a la matriz de corrupción que atravesó 12 años de gestión. No hay que entrar en la lógica K que busca el caos y la anarquía. La justicia no se dirime en las calles sino en los tribunales. La República está intacta.”