Juntos por el Cambio, de la mano de la candidata a intendenta Sara Majorel, retuvo el control del distrito por una diferencia contundente sobre su adversaria Verónica Crescente del Frente Unidos por Marcos Juárez, que tenía el apoyo del PJ y del gobernador Juan Schiaretti. Aunque la victoria era esperable, fue mucho más amplia de lo que anunciaban las encuestas, que hablaban de una diferencia de apenas dos puntos.

Aunque apenas poco más de 20.000 votantes estaban habilitados para sufragar, JxC considera a Marcos Juárez como el "el kilómetro cero del cambio" que luego culminó con el triunfo de las elecciones nacionales de Cambiemos en 2015, debido a que en ese municipio obtuvo el primer triunfo electoral desde el acuerdo de alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI.

Majorel se impuso al obtener el 55.15% (8.965 votos) sobre Crescente, de Unidos por Marcos Juárez, que consiguió el 38,49% (6.257), según datos oficiales y con el 100% de las mesas escrutadas.

En tanto, Guillermo Massa, de Encuentro Vecinal, se ubicó en tercer lugar con el 2,28% (370 votos) y en último lugar el candidato Nicolás Barrera, del Partido Laboralista, se adjudicó el 1,42% (183 sufragios).

La ciudad, que históricamente fue gestionada por el vecinalismo en alianza con el gobierno provincial peronista, está gobernada desde 2014 por el macrista Pedro Dellarosa, quien finaliza su segundo mandato y propuso como sucesora a Majorel.

El #KilómetroCero del cambio

En su cuenta de Twitter, ex presidente Mauricio Macri escribió: "Si no está roto, no lo arregles. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa".

No fue el único, Patricia Bullrich contó que habló con Majorel por video llamada y afirmó que la victoria es "el #KilómetroCero del cambio". Idea a la que se sumaron en la red social el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Raúl Negri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: "El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio".

Por su parte, el diputado nacional del PRO Omar de Marchi también expresó su satisfacción por el resultado, haciendo hincapié -al igual que Negri- en el valor que tiene haber derrotado al "aparato del peronismo cordobés".

"Es la primera victoria de varias en el país, hasta que el kirchnerismo sea un mal recuerdo", se entusiasmó el mendocino, que piensa este triunfo como el puntapié inicial de una seguidilla de victorias que desembocará con la recuperación del gobierno nacional a manos de Juntos por el Cambio.

