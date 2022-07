Ante la falta de un discurso unificado, Juntos por el Cambio dejó a la vista sus diferencias en torno a las medidas que este lunes anunció la ministra de Economía, Silvina Batakis. Mientras algunos recibieron con agrado el ajuste propuesto por la funcionaria, otros redoblaron sus reclamos al Gobierno nacional para que brinde mayores precisiones en cuanto al rumbo económico que adoptará en las próximas semanas.

En la coalición opositora esperaban con cierta expectativa la conferencia de prensa de Batakis. Por fuera de los matices que expusieron sus integrantes a lo largo de toda la jornada, todos coinciden en que será clave la forma en que se apliquen los anuncios, muchos de los cuales -según indican- van en línea con lo que planteaba el anterior titular del Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

"Me pareció responsable y criterioso lo expresado por la ministra Batakis", dijo el dirigente radical Facundo Suárez Lastra a través de su cuenta de Twitter. Si bien algunos dentro de Juntos por el Cambio lo criticaron por los elogios a la funcionaria nacional, también otros miembros de la alianza opositora se mostraron en sintonía con algunas de las propuestas del oficialismo. “Si van a congelar el ingreso de personal al Estado y a todos los organismos descentralizados, en el Congreso tenemos este proyecto”, dijo el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, en alusión a una iniciativa que presentaron para suspender la incorporación de empleados al Estado.

"Creo que fue prudente la ministra y no echó nafta al fuego", dijo a Diputados TV la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli. En esa misma señal televisiva, el legislador de PRO Alfredo Schiavoni remarcó: "Me resultó bastante tranquilizador lo que dijo la ministra de Economía. No me pareció desacertado, sino básicamente prudente".

Por el contrario, el jefe de la bancada de senadores de PRO, Humberto Schiavoni, apuntó contra Batakis en su cuenta de Twitter: “El no anuncio. Es inadmisible que en este escenario desolador, tengamos que escuchar a la nueva ministra dar anuncios vacíos. La inflación descontrolada y la inestabilidad cambiaria deben frenarse con medidas concretas que den previsibilidad y marquen el rumbo económico”.

“Los anuncios fueron vagos y sin precisiones. Nada se dijo de la emisión descontrolada. Si no paran de emitir no podrán controlar la inflación ni obtendrán resultados en materia cambiaria”, planteó el senador radical Alfredo Cornejo. En tanto, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, manifestó que "los anuncios de Batakis son parecidos a lo que Guzmán pactó con el FMI. Pero ahora deberán concretarse, algo que no pudo lograr el ministro saliente por diferentes obstáculos, entre ellos el cristinismo. Es tal la falta de credibilidad del Gobierno que no basta con anunciar algo".

"A favor de Batakis: su foco en el equilibrio fiscal y las tasas positivas. Ahora hay que bajarlo a tierra; qué va a pasar cuando Darío Martínez pida más plata para subsidios? Cuánto están dispuestos a subir las tasas en BCRA? Cuál es el programa financiero para el 2 sem?", soltó el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz.