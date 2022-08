Juntos por el Cambio presentó un pedido de jucio político contra Alberto Fernández

En medio de una escalada de acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por la causa Vialidad, los jefes de las diez bancadas que integran el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados presentaron este jueves un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández al considerar que fueron "temerarias" y "amenazantes" las declaraciones en las que comparó al fiscal Diego Luciani y con su par fallecido Alberto Nisman.

A comienzos de la semana un grupo de legisladores de ese espacio político había impulsado el juicio político contra el mandatario a raíz del comunicado que publicó en apoyo a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tras el pedido de la fiscalía para que se la condene a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. En ese momento, desde la alianza opositora caracterizaron ese acto como "una intromisión en el Poder Judicial".

Esta vez, la solicitud para llevar adelante un juicio político contra Alberto Fernández involucró a todos los bloques de Juntos por el Cambio. La razón de fondo fue más o menos la misma que esbozaron días atrás, pero con un agravante: acusaron al jefe de Estado de haber amenazado a Luciani.

"Nisman se suicidó, hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani", dijo el presidente el miércoles último en una entrevista que le concedió a la señal televisiva TN.

"Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones del Presidente. Parecería que con ellas quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para ejercer sus funciones en el marco de la ley, como corresponde en un pleno estado de derecho", señalaron los diputados de Juntos por el Cambio en los fundamentos del proyecto que presentaron esta tarde y que lleva la firma de los diez jefes de las bancadas que integran el interbloque opositor.

El único artículo que tiene la iniciativa señala que el objetivo es "promover Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional".

"Lo de anoche en televisión fue un mensaje con código mafioso, no es un mensaje propio de un Presidente", puntualizó el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, durante la conferencia de prensa que brindaron esta tarde los referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio en el Palacio Legislativo. Y concluyó: "Los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo".

Negri fue uno de los diputados que el martes pasado respaldó el proyecto de resolución del radical Ricardo Buryaile para pedir el juicio político contra Alberto Fernández. En esa ocasión, el titular de la UCR y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se diferenció de manera contundente de sus correligionarios, al sostener que no estaba de acuerdo con la solicitud para llevar adelante un proceso de esas características.

"No estoy de acuerdo con el pedido de juicio político al presidente", apuntó Morales cuando le consultaron en ese momento por la decisión que adoptó una sector de la coalición opositora y reclamó a sus socios "no agregar mayores situaciones de conflicto". En esta oportunidad, su postura es más o menos la misma, aunque evitará volver a pronunciarse sobre el tema. No es el único que piensa eso dentro del radicalismo, sin embargo quienes consideran que es desmedida la respuesta de Juntos por el Cambio a las últimas declaraciones del jefe de Estado optaron por llamarse a silencio en pos de mantener la unidad de la alianza opositora.

En tanto, el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, -que los últimos días fue blanco de fuertes acusaciones por parte de Elisa Carrió- dijo que "el presidente de la Nación no debe opinar, y mucho menos intimidar a la Justicia". Y agregó: "Sabemos la responsabilidad institucional que significa un juicio político, pero lo que pasa en la calle, lo que viven los argentinos, donde un Presidente de la Nación intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un poder independiente no debe suceder".

"Impulsar el juicio político contra Alberto no tienen ningún costo porque no va a avanzar. No hacerlo sí, sobre todo de cara al electorado", dijeron desde Juntos por el Cambio.

Las chances de que la iniciativa prospere son casi nulas. No sólo el oficialismo tiene mayoría en la comisión de Juicio Político, que conduce Carolina Gaillard, sino que además la principal fuerza opositora sabe que no podrá reunir los dos tercios necesarios para avanzar con este tema.

El objetivo era dar una señal en medio del debate público en torno a la causa Vialidad, más aún después de que la vicepresidenta apuntó al ex presidenta Mauricio Macri a través de las acusaciones que realizó contra el empresario Nicolás Caputo.