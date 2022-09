En medio de las internas dentro del espacio, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) repudió en un comunicado oficial la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández envíe un proyecto de ley al Congreso para eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las Elecciones 2023.

Mientras desde la oposición deciden quiénes serán los posibles candidatos, entre los que se barajan Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal e incluso Mauricio Macri, señalaron: "Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresamos nuestro más enérgico repudio a los cambios en las reglas electorales que están llevando adelante gobernadores aliados al Gobierno nacional".

Bullrich podría ser la posible candidata a Presidente de parte de JxC.

Y agregaron: "Consideramos como grave que se cambien las reglas de juego, y el caso de San Luis se suma a lo que ocurre en las provincias de Catamarca y Salta, donde los gobiernos provinciales están cambiando las reglas del juego con la anulación de las PASO, a lo que se agrega el atropello de la instalación de la Ley de Lemas en San Juan".

"Ante esta situación, expresamos nuestro apoyo a los dirigentes locales de Juntos por el Cambio para conservar el sistema electoral ya establecido", concluyeron.

Por su parte, hace unos días el presidente Alberto Fernández mencionó que el levantamiento de la PASO "es un debate que está abierto y hay que ver cómo evoluciona".

"No estoy pensando ni en las PASO ni en las reelecciones, sino en cómo sacar adelante los problemas que tenemos, porque el mundo está cada día más difícil", agregó.

Faltando un año para las próximas Elecciones presidenciales, los espacios comienzan a tomar forma para luego definir sus listas. En ese sentido, hace unos días el expresidente Mauricio Macri consideró que volverán a derrotar al oficialismo como en 2015 y señaló que "en el lugar donde empezó el populismo, con Evita y Perón", en alusión a la Argentina, será "el primero donde se va a ir".

Al ser consultado sobre si desea competir nuevamente por la Presidencia, se limitó a responder: "Estoy muy contento ahora, ayudando, en mi casa, en libertad. Y no estoy especulando porque yo sé la relación que tengo con la gente, que me lo demuestra todos los días a donde voy".



"Hoy siento que estoy ayudando donde estoy para que haya claridad en las ideas. El quién es importante, pero el para qué es más importante todavía. No se puede volver a creer que podemos hacer un populismo light", señaló.