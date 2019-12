Los miembros del Gabinete bonaerense de Axel Kicillof juraron este mediodía en en el teatro Coliseo Podestá, en La Plata.

El flamante gobernador afirmó que quiere que el suyo "sea un Gabinete y un Gobierno próximo, solidario, pero sobre todo militante. Se que la palabra ha sido denostada, bastardeada, pero no hablo de militancia partidaria, sino del compromiso que implica un función de Gobierno".

Además, expresó que "ocupar cualquier lugar en el Estado tiene funciones, tiene atribuciones, tiene retribución salarial, pero en esta circunstancia en la que estamos no puede no tener un plus adicional", que es "una profunda convicción, compromiso, entrega con la responsabilidad que le toca a cada uno de los y las funcionarias de todos los niveles del Estado".

Antes de ingresar a la ceremonia, Kicillof había advertido que "hay mucha desesperación por la situación económica", por lo que "la gente espera un gobierno que accione".

Previo a la ceremonia, Kicillof había mantenido una primera reunión con su gabinete en La Plata, donde señaló que que está trabajando en un plan de emergencia para los próximos 100 días.

El Gabinete completo de Kicillof

Jefe de Gabinete: Carlos Bianco

Ministra de Gobierno: Teresa García

Ministro de Hacienda: Pablo López

Ministro de Seguridad: Sergio Berni

Ministro de Justicia: Julio Alak

Ministra de Trabajo: Mara Ruiz Malec

Ministra de Comunicación: Jesica Rey

Ministro de Producción: Augusto Costa

Ministra de Desarrollo de la Comunidad: Fernanda Raverta

Ministro de Salud: Daniel Gollán

Ministra de Políticas de Género y Diversidad Sexual: Estela Díaz

Ministro de Infraestructura: Agustín Simone

Ministro de Desarrollo Agrario: Javier Rodríguez

Secretario General: Federico Thea

Directora de Cultura y Educación: Agustina Vila