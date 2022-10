La designada ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, sostuvo este lunes que va a "ser siempre un puente de unidad para todas y todos los trabajadores" y aseguró que su "prioridad" será "fortalecer el salario y el ingreso" de la población.

En sus primeras definiciones públicas tras el anuncio de su nombramiento, la dirigente peronista comentó que va a encarar la función de acuerdo a lo que le pidió el presidente Alberto Fernández, que es "cuidar el trabajo y el salario de los argentinos y argentinas".

"Voy a ser siempre un puente de unidad para todas y todos los trabajadores. Eso se hará con mucho diálogo y mucha comprensión de todas las partes", resaltó en una entrevista con radio El Destape.

En lo que respecta al salario y el ingreso de los argentinos, la reemplazante de Claudio Moroni,marcó que "ese es el compromiso que enfrenta nuestro Gobierno, que tuvo que enfrentar situaciones gravísimas como la herencia enorme y nefasta del macrisimo, la pandemia y ahora la guerra".

En ese sentido, dijo que "la mejor manera de trabajar para el ingreso de todos los argentinos y argentinas es combatir la inflación y ese debe ser un compromiso de toda la sociedad". Para Olmos, "el peronismo es un compromiso de vida" y le exige "asumir la responsabilidad de la mejor manera posible".

Salario de los trabajadores

Consultada por una posible suma fija para todos los trabajadores, uno de los puntos que más controversias genera dentro de la CGT, señaló que no va a "adelantar absolutamente nada porque no sería responsable" de su parte siendo que aún no asumió. "Primero voy a llegar al ministerio", aclaró.

Olmos anticipó que van a trabajar para mantener y fortalecer los ingresos de los trabajadores formales

Más allá de los instrumentos que elija para llevar adelante la política pública del ministerio de Trabajo, Olmos enfatizó que "el Gobierno tiene un objetivo muy firme que es recuperar el salario de todos los trabajadores y trabajadoras".

"Tenemos un problema muy grande que es que una gran proporción de nuestra sociedad está en la informalidad, no accede a un trabajo con derechos como nosotros aspiramos para todos los argentinos", analizó.

"Ese sector tiene que recibir permanentemente el abrazo solidario que se exige desde el Gobierno y nosotros vamos a trabajar para mantener y fortalecer los ingresos de los trabajadores formales y por hacer que más y más trabajadores informales puedan acceder a los derechos que su dignidad merece", finalizó.