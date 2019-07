El precandidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof recorrió este jueves el partido de Vicente López donde visitó la fábrica recuperada “Cooperativa Alcoyana” en Villa Adelina, el barrio “Las Flores” y el centro comercial de Munro, junto al precandidato a intendente Lorenzo Beccaria y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis. También participaron de la recorrida, las candidatas a diputadas Malena Galmarini y Cecilia Moreau.

La empresa textil Alcoyana se encuentra en una grave situación financiera y hoy cuenta con 99 trabajadores. “Bajamos nuestros retiros para sostener el trabajo, de nueve turnos estamos trabajando uno, funcionamos al veinte por ciento”, explicaron los obreros.

En este sentido, desde la cooperativa aseguraron que el aumento de los servicios impacta en la compra de la materia prima: “si no fuéramos una cooperativa no podríamos subsistir porque con los gastos de servicios que tenemos una empresa no lo aguanta, hoy estamos pagando un millón de pesos en luz y gas”.

Al respecto, el diputado nacional afirmó que existen “instrumentos para revertir la situación que hoy se está viviendo. Si ustedes tuvieran crédito y si la gente tuviera dinero en el bolsillo para comprar, se activa el consumo y cambia todo”.

“Desde nuestro espacio hemos dejado en claro el compromiso con la producción, el trabajo, la salud y la educación porque esas son hoy las preocupaciones que tienen los bonaerenses”, remarcó Kicillof.

En declaraciones a la prensa y consultado por la proximidad de las PASO reveló que “la gente tiene esperanza y dicen: vamos a aguantar hasta que cambie la mano, pero no pueden explicarse cómo llegamos a este escenario” y señaló: “no lo puede explicar la Gobernadora, por eso el silencio y las acusaciones. De los temas que la gente quiere respuesta la Gobernadora no quiere hablar”.

Acompañado por los candidatos a concejales Sofía Vannelli, Laura Braiza, Julio Ceresa, Joaquín Noya, Julieta Martínez Moltó continuó su recorrido por el barrio “Las Flores” donde conversó con los vecinos y puso el acento en la problemática alimentaria que atraviesa el lugar por la multiplicación de los merenderos que no dan abasto con la atención de los chicos.

Asimismo, el precandidato indicó que hay urgencias que necesitan ser atendidas: “No es así como se gobierna, hay gente con problemas de nutrición, faltan insumos en los hospitales públicos y estas son responsabilidades del gobierno de la provincia que tienen que atenderse inmediatamente”.

Finalmente, conversó con vendedores del centro comercial de Munro: “Las pymes son el motor productivo de la provincia y la principal fuente de trabajo. Vamos a poner a trabajar todas las máquinas que están paradas. Las pymes serán el motor fundamental de mi gobierno".