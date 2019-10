El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, sostuvo esta tarde en su cierre de campaña en La Plata que el Gobierno de María Eugenia Vidal ha "dejado una provincia arrasada" pero que no pondrá excusas o echar culpas a la hora de gobernar. La expresidenta Cristina Kirchner estuvo también presente en el acto y lanzó cuestionamientos hacia el modelo chileno, en medio del estallido social que afecta a ese país.

"Hoy nos dejan una provincia arrasada que la endeudaron a una tasa enorme en dólares y a corto plazo, 12.000 millones, de los cuales el 80% es en dólares y vencen en los próximos cuatro años", sostuvo, acompañado también por su candidata a vicegobernadora, Verónica Magario y la candidata a intendenta local, Florencia Saintout.

"Para eso votan a la gente. No para hablar del segundo semestre, de la lluvia de inversiones, de que 'lo peor ya pasó' o 'la luz al final del túnel'. Votan a los gobernantes para que se carguen de responsabilidades y gobiernen al lado de la gente", agregó Kicillof.

En un escenario montado sobre la calle, en la zona del Bosque platense, el ex ministro de Economía aseguró que en los últimos cuatro años en la provincia de Buenos Aires se "cerraron 330 pymes industriales, 9.000 comercios, hubo 87.000 puestos de trabajo perdidos y 1,7 millón de personas cayó debajo de la línea de la pobreza".

Puntualizó además que viene "a reparar lo que rompieron, recuperar los derechos que sacaron, acompañar a los que sufren; volvemos a reparar la provincia de Buenos Aires y a recuperar su identidad".