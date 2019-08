El Frente de Todos en provincia de Buenos Aires superó el 49% de los votos y colocó a Axel Kicillof a un paso de recuperar la gobernación a manos del peronismo y de ese modo destronar a María Eugenia Vidal, una de las referentes de Cambiemos con mayor valoración de imagen hasta la elección de ayer. La diferencia de 17 puntos que mostró el escrutinio provisorio generó un tembladeral en el Gobierno actual y promete un rearmado de la estrategia, que podría incluir cambios en el Gabinete.

Kicillof contrapuso los modelos en el desarrollo de la campaña cuando dijo que "no se invirtieron fortunas en publicidad" y destacó que "se hizo desde abajo con la participación de todos los militantes". "Este triunfo significa que la mayoría de los bonaerenses quieren una provincia distinta", sostuvo en el escenario frente a la multitud que festejó la victoria en el búnker central que el Frente de Todos levantó en el barrio porteño de la Chacarita.

"Es un día de mucha felicidad, lleno de emoción, porque ustedes saben que fue una campaña muy desigual. Por lo pronto, a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Lo importante, lo que me llena de orgullo y es el gran mensaje que tenemos esta noche, es que en esa campaña no se gastaron millones, no se agredió, no se acusó, fue una campaña que contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimo", sostuvo el actual diputado nacional.

El mapa de la provincia de Buenos dejó fuertes sorpresas ante la caída de bastiones que procuraban ser el sostén de la gestión de Vidal. El efecto Fernández-Fernández arrastró a intendencias que prometían convertir la inversión en obra pública en votos de urna. Hubo puntos clave, como Quilmes en donde la gestión de Martiniano Molina fue aplazada y se convirtió en ancla.

En la Tercera Sección Electoral, el Frente de Todos sacó más de 30 puntos de ventaja

Fue llamativo el caso de San Miguel, en donde el intendente Jaime Méndez logró una gran performance y le ganó al opositor peronista Franco La Porta por casi 10 puntos de distancia. Allí, sin embargo, la fórmula Vidal-Salvador cayó por 10% frente a Kicillof-Magario. El corte de boleta se convirtió en un caso de estudio en tierra apadrinada por el ministro bonaerense Joaquín De la Torre.

Cinco de las ocho secciones electorales se pintaron de celeste y blanco. Y si bien tres se mantuvieron amarillas -que pertenecen al interior provincial-, las distancias que fueron entre 5% y 8% fueron sorpresas para algunos analistas.

Kicillof agradeció especialmente a "Cristina Kirchner, al compañero Alberto Fernández, a Verónica Magario, a los intendentes y a los compañeros y compañeras de toda la Provincia".