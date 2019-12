El jueves 12 de diciembre jurarán los ministros de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, en una ceremonia que se realizará un día después de su asunción como gobernador bonaerense, explicaron a Télam fuentes del Frente de Todos.

Si bien se estima que se oficializarán los nombres de su gabinete entre el próximo fin de semana y el miércoles, día en que asumirá Kicillof, ya hay figuras que circulan como posibles ministros. Por caso, se descuenta que Carlos Bianco será designado como jefe de Gabinete, y no se descarta que la senadora provincial Teresa García recale en el Ministerio de Gobierno. Augusto Costa podría asumir en el Ministerio de Producción, que incluiría las carteras de Trabajo (donde suena Mara Ruiz Malec), Agroindustria (donde quedaría Javier Rodríguez), y Ciencia y Tecnología. Todo indica que Pablo López será el ministro de Economía, que Agustina Vila irá a la Dirección General de Cultura y Educación, y que el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán desembarcará en esa área a nivel provincial.

Si bien aún no hay confirmaciones oficiales, suena para la cartera de Seguridad el nombre de Sergio Berni; para el Banco Provincia, Juan Cuatromo; para ARBA, Cristian Girard; para Desarollo Social, Fernanda Raverta; para Cultura, la diputada provincial Florencia Saintout ,y para la obra social de los empleados estatales bonaerenses, IOMA, la ex ministra de Economía Silvina Batakis.

Se estima que las áreas de Asuntos Públicos y Medios se fusionen, y que quede a cargo la vocera de Kicillof, Jésica Rey, una de sus personas de máxima confianza.

"El núcleo duro del kicillofismo va a estar todo", explican en el entorno del ex ministro y citan, entre las figuras relevantes que ocuparán cargos ministeriales, al rector de la Universidad de José C. Paz, Federico Thea, y al ex subsecretario de Relaciones Financieras, Agustín Simone.

Otro cargo que también está en el centro de las negociaciones es la presidencia de la Cámara baja, y en la Legislatura se mencionan para ese puesto los nombres de varios dirigentes. Hasta ahora, los que suenan con mayor fuerza son Federico Otermín, diputado de Lomas de Zamora y del "riñón político" del intendente de esa ciudad, Martín Insaurralde, y al diputado provincial y armador político de Kicillof en la provincia, Carlos "Cuto" Moreno. Sin embargo, en los últimos días, también surgió el nombre de José Pérez, un diputado electo este año por la Primera sección y que responde al intendente de José C. Paz, Mario Ishii.