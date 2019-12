Kicillof avanzará con la ley impositiva en Diputados

A través de la Cámara de Diputados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof avanzará el próximo jueves 2 de enero -primer día hábil del 2020-, con un nuevo proyecto de Ley Impositiva, que técnicamente no presentaría grandes modificaciones al que fuera rebotado el viernes ultimo por el Senado.

De esa manera, el mandatario provincial insistirá en la intención de destrabar un paquete de medidas impositivas cuyos recursos considera imprescindibles para atender las emergencias por las que atraviesa ese distrito.

El viernes, y luego de que la oposición parlamentaria, que cuenta con mayoría propia en el Senado, se negara a darle quórum para tratar la cuestionada ley, el Gobernador ofreció una conferencia de prensa en la que cargó con dureza contra Juntos por el Cambio, alegando que el rechazo se debió más a una cuestión política que a motivo técnicos sobre algunos aspectos puntuales de la ley.

Fue entonces que Kicillof reconoció la existencia de dos mesas de negociación, una abocada a analizar la letra chica de la norma Impositiva, y otra que se habría encargado de avanzar en una negociación por algunos puestos en la estructura de la provincia.

"No voy aceptar extorsiones, ni mentiras", dijo el mandatario provincial, ocasión en la que hizo publica su intención de buscará ingresar un nuevo proyecto con modificaciones por Diputados.

Sin embargo, una fuente legislativa del Frente de Todos consultada este domingo por BAE Negocios, indicó que "el viernes se intentó ingresar" por la Cámara baja Diputados -donde cuentan con mayoría-, un nuevo proyecto" de ley impositiva "pero no se pudo", por lo que una vez que el jueves 2 de enero se presente el proyecto "a partir de ese momento los diputados tendrán 72 horas para que la empiece a tratar".

"Una vez que sale por Diputados, ya es más factible que la ley sea aprobada en el Senado porque a partir de ahí se terminan de negociar algunas cosas que quedaron dando vueltas", aclaró la fuente, la que al mismo tiempo consideró como "factible" la alternativa de que el Ejecutivo bonaerense pueda avanzar en la Cámara alta con una nueva iniciativa que presente modificaciones a la que la oposición ya se negara a darle quórum.

"La discusión es por algo más que lo expresado por la oposición; ellos dicen que la ley maneja números muy importantes para toda la sociedad respecto a los impuestos, lo que no se puede discutir de un día para el otro y porque además, no se ponen de acuerdo en los topes, pero en realidad, más que en la ley, creo que no se han puesto de acuerdo con los nombramientos", porque también "se están negociando los nombres de los cuatro directores del Banco Provincia. Mientras Juntos por el Cambio pedía tres para que le dieran dos, Kicillof les habría ofrecido uno, aunque lo que si estaría cerrado, es el puesto en la Lotería" provincial.

Por su parte, desde las filas de Juntos por el Cambio niegan que se estén negociando cargos a cambio de la sanción de esa norma, e insistieron en que el rechazo radica en el porcentaje de la suba tributaria que estarían dispuestos a aceptar, la cual fijan entre un 52% y un 55% conforme a la inflación de 2019 y no al tope del 75% que pretende el mandatario provincial: "Solo si aflojan tienen ley. Hay que ver cuándo lo asumen", deslizan con ironía.