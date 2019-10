El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, encarará el último tramo de campaña con recorridas por los distritos que aún no visitó y poniendo el eje en temas como producción, trabajo, educación, salud y seguridad, pero además, tendrá la mirada atenta a los movimientos de la mandataria bonaerense, María Eugenia vidal, la que según estimaciones propias, le dejará a la futura administración un déficit cercano a los 80.000 millones de pesos.

"Hicimos muchos escenarios en todo sentido, pero queremos ver cómo termina el gobierno de Vidal porque aún le quedan dos meses en los que deberá hacer algo respecto a la deuda que nos dejará en caso de que ganemos las elecciones", dijo una fuente cercana a Kicillof, consultada por BAE Negocios, la que aventuró que en caso de que oficialismo provincial no avance en las soluciones, deberán "esperar definiciones por parte del Ejecutivo nacional que eventualmente pueda encabezar Alberto Fernández en caso de ser presidente".

El vocero admitió "que al no haber información oficial del año 2019 respecto a un eventual cierre de caja" debieron hacer estimaciones "que muestran que hay un faltante de entre 50.000 millones y 80.000 millones de pesos, lo que nos preocupa", al igual que "los rumores de que Vidal pediría una transferencia extraordinaria de recursos del Banco Provincia para cerrar las cuentas, lo que implicaría llevar el banco a la quiebra, es decir que terminarían utilizando la manta corta".

Consultado respecto a definiciones sobre un futuro gabinete, el informante señaló que han avanzado "cero sobre ese tema, un poco porque el esfuerzo está puesto en estudiar los problemas de la provincia, en ir escribiendo medidas y planes, y en hacer campaña", pero además, porque "Axel fue muy claro cuando dijo que eso se discutirá después del 28 de octubre", a partir de lo cual "se dedicará a buscar los actores que mejor interpreten los programas y los planes diseñados". Reconoció además, que se tendrán en cuenta a los "mejores cuadros" del peronismo bonaerense "que existan en cada área".

Entre los problemas que más preocupan al ex ministro de Economía, figura "la deuda, la emergencia alimentaria, la infraestructura educativa, la falta de medicamentos para los jubilados y la seguridad", un tema que afirman que Vidal "no ha solucionado" porque "la droga en los barrios sigue igual o peor, y las propias estadísticas del Sedronar y de la provincia muestran que hay más consumo y los delitos en torno a ese tema han aumentado" en un distrito "devastado y en crisis".

"Creo que los votos a nuestro favor podrían aumentar porque desde agosto a la fecha no han habido cambios sustantivos", dice el vocero quien se pregunta: "¿Habría alguna razón para que la gente ahora vote a Vidal? Ninguna, la situación económica del país y la provincia empeoró y son una fuerza política en descomposición con cientos de peleas internas" al punto de que "sus candidatos a intendentes ya no muestran ni el logo de Juntos por el Cambio, ni los colores".

Ante ese escenario de cierta tranquilidad, Kicillof acompañará hoy a Alberto Fernández y a Cristina Fernández en el acto por el Día de la Lealtad que se realizará en La Pampa, en tanto que mañana visitará los distritos de Ezeiza y Presidente Perón para más tarde presentar en la Universidad de Lanús, el libro Macrisis del periodista Alfredo Zaiat.

El lunes, el economista emprenderá una visita por la Segunda Sección Electoral, recorriendo las localidades de San Nicolás, San Pedro, Zárate y Campana, en tanto que el miércoles y jueves encararía el cierre de la gira, con recorridas por varias localidades, entre ellas Lobos y Brandsen, ciudades que Axel aún no visitó. "El cierre de campaña -nacional y provincial- aún no está definido porque se está eligiendo el lugar, pero lo haríamos juntos, lo que dependerá si se hace en la provincia de Buenos Aires o no", admitió.