Kicillof envió proyecto de emergencia económica, productiva y energética

En sintonía con el Poder Ejecutivo nacional, el gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley que declara la emergencia económica, social, productiva y energética en la provincia de Buenos Aires por los próximos dos años.

El paquete, que será tratado mañana en sesión especial por ambas cámaras, declara además el estado de emergencia para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector publico provincial en los tres poderes y para todas sus dependencias.

Asimismo, se decidió ratificar las emergencias dispuestas por el gobierno de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, en seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y en materia administrativa y tecnológica.

El paquete enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial, les permitirá oxigenarse durante los próximos 24 meses, mientras avanzan con medidas que les permita paliar la crisis alimentaria, garantizar el acceso a los medicamentos y vacunas, crear programas que permitan contener a las pequeñas y medianas empresas, discutir cuadros tarifarios de los servicios eléctricos y renegociar los contratos del sector público, entre otros ítems.

Los anuncios fueron formulados ayer en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de Gobierno provincial y de la que participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín.

"Dada la situación económica, social, productiva y en función de los índices de desocupación y pobreza y la paralización del sector productivo es que pedimos estos mecanismos para agilizar fondos y que lleguen a los sectores que más lo necesitan", explicó Magario, quien advirtió además que "si no reactivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen a los productores, no vamos a reactivar esta provincia, no vamos a salir de esta grave crisis en que estamos".

Pero además, la dirigente matancera advirtió que "el hambre no espera, necesitamos que esos fondos se descentralicen en cada barrio, sociedad de fomento, escuela, club o centro de jubilados; nos interesa se reactiven la salud y la educación para llegan a un buen inicio en marzo", agregó.

Al anunciar el congelamiento de las tarifas de luz, agua y gas durante los próximos 180 días, Bianco Afirmó: "Las tarifas no son justas ni razonables, como lo sostuvo la Corte Suprema, no se hicieron inversiones necesarias, siendo el servicio de pésima calidad y las empresas obtuvieron ganancias desorbitantes. A eso, puntualmente lo llamamos emergencia energética", precisó.