El postulante a gobernador por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Axel Kicillof, junto a su compañera de fórmula, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, cerraron ayer la campaña de cara a las primarias del domingo junto a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, ocasión en la que el economista denunció que tanto el Gobierno nacional como el de María Eugenia Vidal sometieron a la provincia "al abandono", consideró que el oficialismo "no puede hablar del presente por todo lo que prometieron y no cumplieron" y les propuso a los bonaerenses "un futuro distinto, mejor, con menos carajo y más trabajo".

"Hoy la provincia de Buenos Aires esta viendo que se cierra un capitulo triste y se abre uno alegre", comenzó diciendo Kicillof sobre el escenario levantado en la sede del Club Ferrocarril Oeste de Merlo y agregó que el gobierno de Cambiemos le tiró "ácido sulfúrico a nuestra cadena de valor".

Acompañado por Cristina y Magario, Kicillof afirmó que donde antes "había un problema, después de Macri y Vidal, ahora hay dos, tres, cuatro y hasta cinco problemas" porque "no solucionaron absolutamente nada y así estamos, en una provincia donde se pierden 140 pymes por mes".

En ese punto se preguntó: "¿Alguien ha visto al gobierno de la provincia de Buenos Aires rescatar a una, a dos, a tres pymes? La ausencia es estruendosa. Están cayendo como moscas las empresas, los negocios, el trabajo", denunció Kicillof.

Además, el economista denunció la desinversión en salud, la falta de vacunas, de insumos, la caída de la mampostería en los hospitales, el abandono de los pequeños y medianos productores rurales, a los que les prometió "créditos y lo necesario para producir".

"No pueden hablar del presente por todo lo que prometieron y no cumplieron. Tampoco pueden prometer ni comprometerse, ni hablar del futuro y si no pueden hablar del pasado y tampoco del futuro, han decidido hacer esto, negar la realidad y atacar a los dirigentes", advirtió.

Finalmente, Kicillof les propuso a los bonaerenses "un futuro distinto, mejor de lo que hay" donde haya "menos publicidad y mas educación, menos deuda y mas producción, menos chamuyo y mas salud publica, menos marketing y mas trabajo, menos carajo y mas trabajo para la provincia".

Un rato antes, Cristina había expresado que "la gente no da más, es lo que se escucha; no dan más los empresarios, no dan más las pymes, las amas de casa", ante lo cual consideró necesario que a partir del 10 de diciembre "haya un nuevo gobierno que se ocupe del problema de los argentinos".