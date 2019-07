"Use los instrumentos que tiene la Provincia para que no haya un pibe más con hambre", reclamó Axel Kicillof, pre candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, a la actual mandataria local, María Eugenia Vidal. En campaña, y a menos de dos semanas de las PASO, Kicillof habló con BAE Negocios sobre la situación provincial, el dólar, los empresarios y la propuesta de Martín Lousteau de tener un debate cara a cara.



"Lousteau sale a cubrir a la gobernadora sobre temas importantes como el desempleo o la pobreza en los que ella tuvo declaraciones muy desafortunadas", afirmó respecto a esto último el actual diputado kirchnerista.

En este sentido, Kicillof apuntó a Vidal al aseverar que "dijo que la causa sobre el desempleo era una que ningún economista puede aceptar, y que la pobreza era la misma que en 2015 cuando las propias estadísticas oficiales dicen que nada que ver". De esta manera, el ex ministro de Economía hizo referencia a las declaraciones de la gobernadora, dos semanas atrás, en las que afirmó que el desempleo subió porque aumentó la población.

"Pareciera que Lousteau sale en auxilio de Vidal con estos temas", reafirmó el Kicillof, aunque no dijo si aceptará o no debatir con el candidato a senador de Juntos por el Cambio, tal como este le había reclamado el sábado pasado.

Además de pedirle que actúe contra el hambre, el economista y candidato le dijo directamente a la gobernadora bonaerense: "Le quedan cinco meses hasta que termine este mandato, use el Banco Provincia, use los ministerios para que no cierre una pyme más, para que no se pierdan puestos de trabajo".

Por otro lado, consultado sobre las recientes declaraciones de Alberto Fernández sobre el dólar, quien afirmó que hay atraso cambiario, Kicillof consideró que "el Gobierno dice que va a hacer cualquier cosa para mantener el dólar y que no se devalúe, y ahora le preguntan a la oposición a cuánto tiene que estar el dólar". "¿Por qué no lo explica el Gobierno?", se preguntó.

También fustigó contra el FMI al afirmar que el organismo "sigue autorizando a usar los dólares que prestó para intervenir en el mercado y que no haya devaluación, aunque al principio estaba prohibido". Y continuó: el Fondo "autorizó después a operar en el mercado de futuros, aunque yo estoy imputado por eso porque teóricamente era ilegal, según el juez Bonadio". "Ahora lo autorizó el que preside el FMI, parece chiste", dijo sobre David Lipton, actual director gerente interino tras la renuncia de Christine Lagarde.

"Hay empresarios que están sufriendo esta politica que deberían preguntarse cómo se puede producir con tarifas en dólares, tasa del 60%, con el salario cayendo", aseguró Kicillof, ante el pedido de una reflexión sobre los dichos del presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, quien afirmó ayer que la frase de Alberto Fernández sobre una supuesta intención de no pagar las Leliq, "más allá de una desmentida (hecha por el propio candidato presidencial del Frente de Todos), no trae confianza".

Más allá de eso, el pre candidato a gobernador ponderó que "se estén empezando a discutir cosas graves que estan pasando en Argentina", y ejemplificó que "el presupuesto de la Provincia el año pasado fue de 680 mil millones de pesos, y este año solamente de Leliq se van a gastar 660 millones de pesos". "Se va a gastar una provincia de Buenos Aires en intereses de deuda", resumió.