El gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, confirmó esta tarde su Gabinete, con Pablo López como ministro de Hacienda y Sergio Berni al frente de la cartera de Seguridad. Su jefe de gabinete es Carlos Blanco, dueño del Renault Clio que se convirtió en fetiche de la campaña bonaerense y fue, luego del triunfo, responsable de llevar adelante la transición con Federico Salvai. En tanto, Augusto Costa será ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica; Julio Alak encabezará la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y Daniel Gollán, la de Salud, por lo que hay fuerte presencia kirchnerista en el armado bonaerense de cara a lo que se viene. La novedad más saliente, sin embargo, es la creación de un "Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual".

La lista no tuvo cambios de último momento, como se barajaba durante el fin de semana, luego de que trascendiera la queja de algunos intendentes peronistas, quienes advirtieron que no tuvieron participación en el armado del gabinete. Algunos, incluso, se quejaron en privado de que, desde que ganó la elección, no volvieron a hablar con Kicillof sino hasta ahora.

El gobernador electo se reunió con ellos hoy en un salón de eventos ubicado en Ramón Santamarina 205 de la localidad de El Jagüel, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, administrado por Fernando Gray, quien preside el PJ bonaerense.

Aunque finalmente la mayoría de los elegidos tienen años de trabajos con Kicillof o fueron recomendados por la ex presidenta Cristina Kirchner -como la designación de Teresa García como ministra de Gobierno-, los intendentes parecen haber decidido guardar silencio y esperar a ver qué sucede ante las advertencias del nuevo mandatario sobre la preocupante situación en la que se encuentran las cuentas de la provincia hasta ahora gobernada por María Eugenia Vidal.

Al salir de la reunión, el gobernador electo afirmó que se trata de un Gabinete "equilibrado" y que los "espera muchísimo trabajo". Aseguró, además, que el gobierno de Vidal deja la provincia "muy comprometida y en emergencia", donde "se agrandaron las necesidades y se redujeron los recursos".

"No quiero adjetivar. Hay un estado de emergencia, han dejado la Provincia en un estado muy comprometido; le comenté esta situación a los intendentes, les comenté el cuadro educativo, de salud, el financiero, la cuestión social, el tema del hambre, por lo que nos espera mucho trabajo", expresó Kicillof.

Aseguró que "vamos a estar bajo una situación compleja", aunque aclaró que no deseaba realizar "ni apreciaciones de valor ni chicanas".

Kicillof, que asumirá el miércoles, destacó que informó a los jefes comunales la conformación de "un gabinete casi paritario, de seis ministras", que "está dispuesto a ponerse a trabajar y dar precisiones con los recursos que haya".

Kicillof aprovechó para pedir a la aún gobernadora Vidal que "atienda rápidamente la situación de la interrupción de alimentos a los reclusos, la situación de hacinamiento muy grande que viven casi 50 mil detenidos" en el sistema carcelario bonaerense.

"Estamos muy preocupados y hemos pedido a la Gobernadora que lo solucione", remarcó.

Los nuevos funcionarios prestarán juramento el próximo miércoles 11 de diciembre.

A continuación, la lista completa de los colaboradores de Kicillof: