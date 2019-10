En su primera conferencia de prensa como gobernador electo, Axel Kicillof aseguró ayer que junto a la vicegobernadora Veronica Magario, harán un "gobierno de gestión, no de marketing", le pidió a la mandataria saliente, María Eugenia Vidal, que hasta el 10 de diciembre gestione "con mucha responsabilidad" y adelantó que durante la semana se encontrará con la dirigente de Cambiemos.

"Los números de la provincia son todos muy malos y muy preocupantes", señaló Kicillof al inicio de la ronda con los periodistas, ocasión en la que insistió que la situación en el territorio bonaerense es "de tierra arrasada por la perdida de fuentes de trabajo, la creación de nueva pobreza" y "la perdida de empresas en todas las ramas de la economía".

El ex ministro de Economía aseguró que el caudal de votos obtenidos el domingo "tiene que ver con el fracaso de la gestión" de Cambiemos "en todos los sectores", y agregó que en base a ese resultado electoral, prefiguraron la posibilidad de "hacer un gobierno distinto" que será "de gestión, no de marketing" y al cual no se verá "en los afiches, en las redes sociales o por los trolls" sino "acompañando, ayudando, colaborando y recuperando lo perdido" para "poner en marcha de nuevo a la provincia de Buenos Aires".

Agregó que su gestión no será "de agravios", de "persecución judicial o mediática como se vivió durante estos años", sencillamente porque "no creemos en eso. Vamos a dejar que la justicia actúe", dijo el mandatario provincial electo.

En otro tramo, Kicillof, quien estuvo acompañado por Fernando Gray y Mayra Mendoza, entre otros, recordó que en los próximos cuatro años habrán vencimientos por "9 mil millones de dólares " con "una situación financiera de la provincia cuya gravedad también se intentó esconder y simular, pero me parece que es momento de ponerlo sobre la mesa" no para "echarse culpas" sino "para resolverlo".

Dijo que le pedirá a Vidal que "se ocupe en este tiempo de transición de intentar resolver varios de los problemas nuevos que se han creado" entre los que mencionó la problemática de la infraestructura escolar y hospitalaria, le pidió también que "en este mes y medio se gobierne con mucha responsabilidad hasta el ultimo día" y advirtió que no va "a cogobernar la provincia, lo que sí vamos a pedir es poder hacer un trabajo de transición".

"La gobernadora intentó comunicarse anoche", pero recién "hablamos hoy en la mañana, tuvimos una breve charla donde se puso a disposición para la transición, saludó por el resultado" y "acordamos las primeras reuniones en el transcurso de esta semana", reconoció que "hay un equipo de transición" que no es el que ocupará los ministerios, el cual trabajará con los funcionarios para establecer "reuniones por áreas" a los fines de trazar "una suerte de radiografía de la provincia".

Por su parte, Magario sostuvo que "es tiempo de acabar con esta grieta y estos odios que nos separan a los bonaerenses" y agregó que "viene un tiempo nuevo" en ese distrito y aseguró los habitantes de la provincia "van a contar con un hombre y una mujer dispuestos a a trabajar juntos y a emprender esta nueva etapa".