Kicillof se reúne con los intendentes de Cambiemos para destrabar la ley impositiva

Con el debate pendiente en la Legislatura del proyecto de Ley Impositiva 2020 al tope de la agenda, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunirá durante el mediodía de hoy en la ciudad de La Plata con los intendentes de Juntos por el Cambio, en un encuentro que estaba pactado de antemano pero con otro temario.

"La reunión fue convocada con todos los jefes comunales de Cambiemos hace más de una semana y media; eran dos reuniones en espejo, el jueves pasado con los intendentes del Frente de Todos, y este jueves con los de la oposición" dijeron voceros de la Gobernación provincial a BAE Negocios.

En ese sentido, señalaron que cuando se hizo la convocatoria a los jefes comunales se pensaba "que la Ley impositiva iba a estar aprobada, por lo que esta era solo una reunión de trabajo con los intendentes, de planteo de necesidades y de programas y de anuncios de decisiones de estos primeros días de gobierno". Sin embargo, "el proyecto de ley ahora se mete como tema en la agenda" porque se demoró la normativa.

El nuevo proyecto que suplantará al que no fuera tratado la semana pasada en el Senado por falta de quórum, será presentado en el curso de la jornada de hoy o a más tardar mañana, porque "la idea es que se trate la semana que viene, lo que bien podría suceder el martes 7 de enero".

Por su parte, una fuente consultada por este diario cercana a uno de los intendentes de Juntos por el Cambio del conurbano bonaerense, reconoció que el tema seguramente se colará en la reunión pero puso en duda que que se tome algún tipo de decisión al respecto, que sería abordado en un encuentro posterior.

"Los más de 60 intendentes no integran la Mesa de Cambiemos y por lo tanto, no forman parte de la toma de decisiones, por lo que esa reunión entiendo que va a ser posterior al encuentro con Kicillof, donde sí estarán los jefes comunales y los legisladores que van a terminar acompañando o no al proyecto de ley", afirmó.

El vocero, quien pertenece al riñón de un intendente de peso dentro de ese espacio, explicó los temas en torno a la norma que fuera rechazada en el Senado. "El principal punto que entendemos que habría que modificar tiene que ver con el tope del 75% del impuesto inmobiliario, creemos que hay que hacer un número que se asemeje un poco más a la inflación, independientemente de la cantidad de personas que sean alcanzadas por ese impuesto; y después, hay algunos temas menores como algunas alícuotas de los bienes personales, entre otros ítems", agregó la fuente.

Lo otro que según dijo, peso en contra a la hora de la negociación, fue el escaso tiempo con el que el oficialismo ingresó la norma para su tratamiento en el Senado: "El proyecto ingresó el 24 a las 2 o 3 de la tarde, con un asueto el 30 de diciembre interpuesto por el propio gobernador, con lo cual, se hacía difícil discutir, analizar y votar una ley tan compleja en tan solo 48 horas".

Pese a ello, el integrante de Cambiemos aseguró que "nadie va a dejar al gobernador sin su ley impositiva sabiendo que es un mecanismo importante que tiene para la recaudación". Será una cuestión de tiempo.