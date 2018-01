El diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof tildó de “inconstitucional” el decreto de necesidad y urgencia que firmó el presidente Mauricio Macri para desregular una serie de áreas del Estado, y al respecto sostuvo que el mandatario “quiere gobernar sin el Congreso”.

“Macri se decidió a tratar de gobernar sin el Parlamento. Este DNU es inconstitucional, están modificando más de 10 leyes. Se toma la atribución de modificar leyes que deberían pasar por el Parlamento. Macri se pasó por cualquier lado la institucionalidad argentina. En vacaciones quiere gobernar sin el Congreso. No puede gobernar así pasando por arriba al Parlamento”, disparó.

Para el ex ministro de Economía, “probablemente” la oposición logre bloquear las medidas del DNU, ya sea en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo o votando la derogación en el recinto.

“Necesitamos que otros sectores que han sido votados para hacer oposición actúen como oposición. Probablemente no se aprueben porque, en esta batería de decisiones que toma Macri, no hay ninguna a favor de los sectores populares, de las mayorías, de los trabajadores”, denunció Kicillof, quien advirtió que “es tremendamente llamativo la embargabilidad del sueldo”.

En este marco, el legislador kirchnerista aclaró que las medidas implementadas por Cambiemos no son “un error de política”, sino que persiguen “objetivos distintos a los que declaran”.

“El Gobierno usa la comunicación para confundir, desviar y mentir. Ajustar las tarifas sin exigirles a las empresas invertir, no es un error de política. No podemos catalogarlo de error, es una política que todo el tiempo miente y perjudica. No son malas políticas económicas sino que son con objetivos distintos a lo que declaran”, argumentó.

“Terminaron las elecciones, se sacaron la careta y apareció Freddy Krueger. Apareció la ley de reforma previsional y quieren implementar la reforma laboral. Puede haber dirigentes que apelan a otras claves, pero la verdadera gobernabilidad es representar a los que te votaron”, concluyó.