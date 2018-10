El titular del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner adelantó que su bancada apoyará el Presupuesto 2019, al afirmar que en caso de no hacerlo, esa situación llevaría a una "profundización de la crisis en 48 horas".

"Estamos tratando de garantizar en el Presupuesto que se definan los acuerdos que se firmaron a través de la adenda al Pacto Fiscal", sostuvo el diputado salteño, quien dijo estar preocupado respecto a un tema del que no se habla: "¿Qué pasa si Argentina no tiene Presupuesto?", se preguntó para responderse que "es un cheque en blanco al Gobierno" que le permitiría acusar al peronismo de no dejarlo gobernar y tener "disponibilidad de recursos".